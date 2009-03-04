Заработная плата киевским врачам выплачивается без всяких задержек - Кильчицкая

Киев. 4 марта. УНИАН. Заработная плата киевским врачам выплачивается без всяких задержек. Об этом заявила первый заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Ирэна КИЛЬЧИЦКАЯ на пресс-конференции в УНИАН ”Медицинская отрасль в период кризиса”.

Она опровергла сообщения об отказах "скорой помощи" выезжать на вызовы больных из-за нехватки бензина и факты освобождения главных врачей из-за того, что они не присутствовали на митингах в поддержку действий власти столицы, отметив, что со стороны мэрии “нет никаких “обязаловок”.

“Киевская медицина открыта для прессы. Любая поликлиника или любая киевская больница в любое время открыты для общения со средствами массовой информации, с любыми комментариями. Я – первая, кто будет этому всячески способствовать", - отметила И.КИЛЬЧИЦКАЯ.