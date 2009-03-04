Киев. 4 марта. УНИАН. В 2008 году Киевская мэрия выделила больше всего бюджетных средств на нужды медицины - 2 миллиарда 100 миллионов гривен.

Об этом заявила первый заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Ирэна КИЛЬЧИЦКАЯ сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

По ее словам, 67% из этой суммы идет на выплату заработной платы медицинским работникам, еще 15-20% - на содержание учреждений, в частности на коммунальные расходы.

“Таким образом, для самой медицины остаются “копейки” - 350 миллионов гривен, которые направляются для обеспечения лечения онкобольных, инсулинозависимых лиц, больных сахарным диабетом, нуждающихся в гемодиализе. Это та категория пациентов, которые погибнут без этой постоянной медицинской помощи”, - заметила И.КИЛЬЧИЦКАЯ.

Также она отметила, что столичная госадминистрация готова предоставить всю финансовую отчетность относительно расходов на медицину.

“Мы готовы показать медицинское оснащение, любой из главных или рядовых врачей предоставит всю информацию и любой комментарий по данному вопросу”, – отметила И.КИЛЬЧИЦКАЯ.