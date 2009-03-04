Руководство угольных госпредприятий считает нецелесообразным проводить всеукраинскую акцию протеста угольщиков

Киев. 4 марта. УНИАН. Руководство отдельных угольных госпредприятий считает нецелесообразным проводить Всеукраинскую акцию протеста угольщиков.

Об этом руководство государственных предприятий «Ровенькиантрацит», «Волыньуголь», «Луганскуголь», «Добропольеуголь», «Свердловантрацит» и др. сообщило сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

«Многие из вас не помнят, а мы помним забастовки 89-го года, к чему они привели, к чему привели забастовки 99-го года, когда были уложены целые шахты. А за шахтами потом погибли поселки и города, и сейчас приходится все это уже 20 лет возрождать, ставить на ноги. Поэтому должен быть диалог, потому что митинговые страсти никогда ни к чему хорошему не приводили. Нужны диалог, работа на созидание, создание рабочих мест», - пояснил гендиректор ГП «Ровенькиантрацит» Юрий ЗЮКОВ. По его данным, коллектив «Ровенькиантрацит» «не хочет забастовок».

Как считает Ю.ЗЮКОВ, правительство внесет изменения в госбюджет на 2009 г. касательно угольной отрасли. «Мы верим в то, что правительство пересмотрит бюджет, потому что без этого мы не сможем прожить. Нужен бюджет не проедания, а созидания», - отметил он.

Как отмечалось в ходе пресс-конференции, проблемы с выплатой заработной платы работникам угольной отрасли нет. В частности, гендиректор ГП «Луганскуголь» Александр ЕРМАКОВ отметил, что на сегодняшний день вся задолженность по зарплате в 1 млрд. грн., о которой заявлялось, погашена.

«Тот, кто выносил это решение (об акции протеста – УНИАН), наверное, забыл, что это, в первую очередь, ударит по шахтам», - добавил он.

В ходе пресс-конференции также сообщалось о введении ряда новых лав на шахтах, о планах по вводу на этот год, что создаст новые рабочие места.

Как сообщал УНИАН, на Всеукраинском совещании председателей первичных организаций Профсоюза работников угольной промышленности (ПРУП) Украины и на Пленуме ЦК ПРУП было принято решение провести 25 марта текущего года в Киеве и в других промышленных регионах Украины Всеукраинскую акцию протеста работников угольной промышленности. Участники совещания приняли решение, что 25 марта акция протеста будет проходить в Киеве, куда делегируют около 1,5 тыс. шахтеров из разных угольных предприятий. Одновременно акция пройдет и в регионах, во всех крупных шахтерских городах Украины.

По словам председателя ЦК ПРУП Виктора ТУРМАНОВА, акция носит не политический характер и нацелена на решение экономических вопросов. Он отметил, что угольщики прежде всего требуют пересмотреть бюджет отрасли и погасить задолженность по заработной плате горнякам.