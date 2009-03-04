68% жителей Тернопольской области убеждены, что инициаторы отмены выборов в облсовет боялись их проиграть – опрос

Киев. 4 марта. УНИАН. 68% жителей Тернопольской области убеждены, что политические силы, проголосовавшие за отмену внеочередных выборов в Тернопольский облсовет, боялись их проиграть.

Об этом свидетельствуют результаты соцопроса, проведенного социологической группой “Рейтинг”, которые представил на пресс-конференции в УНИАН директор социологической группы Алексей АНТИПОВИЧ.

В соответствии с результатами соцопроса, на вопрос “Почему отдельные политические силы пытаются сорвать выборы в Тернопольский облсовет?” (опрос проводился до решения Верховной Рады Украины от 3 марта 2009 года об отмене выборов – УНИАН), 68% опрошенных жителей Тернопольской области ответили, что “они боятся проиграть выборы в облсовет”, 19% сказали, что “они хотят сэкономить средства государственного бюджета в период кризиса” и 13% не смогли ответить на поставленный вопрос.

Также, согласно результатам исследования, 38% процентов жителей Тернопольской области планировали обязательно принять участие в голосовании, 30% – скорее бы приняли участие в голосовании, 20% – назвали свои планы 50/50, 11% – не планировали идти на выборы, 1% – не смогли ответить.

Социологи констатировали, что в период избирательной кампании наиболее стремительный рост симпатий продемонстрировали ВО “Свобода” (с декабря ее рейтинг в области вырос с 13,2% до 26,4%) и партия “Единый центр” (с 2,5 до 6,4%).

А.АНТИПОВИЧ отметил, что рост рейтинга “Единого центра” можно объяснить высоким уровнем доверия к лидеру списка этой партии, председателю Тернопольской областной государственной администрации Юрию ЧИЖМАРЮ. Главной же причиной роста рейтинга ВО “Свобода” социологи считают разочарование избирателей в Блоке Юлии Тимошенко и партии “Наша Украина”. В частности, рейтинг БЮТ с декабря снизился с 23,9 до 15,8%, а “Нашей Украины” – с 12,5 до 10,1%.

Опрос проводился 21-28 февраля, опрошены 1000 жителей Тернопольской области, погрешность составляет 3%.