ВО «Свобода» обжалует в суде постановление ВР об отмене выборов в Тернопольский облсовет

Киев. 4 марта. УНИАН. ВО «Свобода» обжалует в административном суде постановление Верховной Рады об отмене досрочных выборов в Тернопольский областной совет.

Об этом сообщил на пресс-конференции в УНИАН лидер Всеукраинского объединения «Свобода» Олег ТЯГНИБОК.

По его словам, на данное время юристы объединения определяются, в какой именно суд будет подан иск. «Что касается решения, в какой суд мы будем подавать иск, мы пока оставим это в тайне. Мы объявим об этом в тот момент, когда будут поданы документы», - сказал он.

Как отметил О.ТЯГНИБОК, это связано с опасениями, что как только будет известно, в какой конкретно суд подан иск, «моментально будут задействованы антизаконные механизмы влияния на суд». «Учитывая, что сегодня суды являются абсолютно приватизированными, это может завершиться проигрышем нашего дела», - добавил он.

По словам О.ТЯГНИБОКА, лишение Тернополя права голоса является нарушением Конституции Украины, ограничением общественных прав и свобод граждан Украины и узурпацией власти антиукраинскими силами.

«Паническая отмена выборов за десять дней до их проведения указывает на страх ТИМОШЕНКО получить оценку своей трехлетней деятельности в регионе. На этих выборах ВО «Свобода» по всем социологическим данным должно было бы одержать победу, что развенчало бы навязанный олигархическими «мегаблоками» миф о «непроходимости» украинских националистов к власти», - заявил О.ТЯГНИБОК.

Он считает, что поддержка тернопольчанами национальной политической силы продемонстрировала бы тенденцию к изменению симпатий избирателей во всей Украине, неминуемому уходу с политической арены олигархических «мегаблоков» и приходу к власти идеологических сил.

Как сообщал УНИАН, 3 марта 250 народных депутатов проголосовали за принятие постановления «О признании утратившим действие постановления Верховной Рады Украины «О назначении внеочередных выборов депутатов Тернопольского областного совета». Постановление вступает в силу со дня ее принятия.

Выборы должны были состояться 15 марта.