«Уникомбанк» приветствует действия СБУ

«Универсальный коммерческий банк» («Уникомбанк», г. Донецк) приветствует факт официального опровержения Службой безопасности Украины неправдивой информации о якобы причастности банка к ухудшению финансового положения АКБ «Проминвестбанк Украины».

«Уникомбанк» отмечает грамотную и профессиональную позицию руководства и сотрудников СБУ, которые в результате проведенной объективной комплексной проверки однозначно установили следующее: растиражированная в октябре 2008 года некоторыми СМИ информация о том, что наш банк якобы причастен к выведению из «Проминвестбанка» 400 миллионов гривен, с дальнейшим переводом указанной суммы за границу Украины, полностью не соответствует действительности» - говорится в пресс-релизе «Уникомбанка».

Напомним, что 3 марта начальник пресс-центра Службы безопасности Украины Марина Остапенко заявила во время брифинга о том, что проверка СБУ подтвердила непричастность «Уникомбанка» к осложнению финансового положения «Проминвестбанка», а также о том, что не соответствует действительности информация о выведении за границу через «Уникомбанк» 400 миллионов гривен с баланса «Проминвестбанка». «Должностные лица «Уникомбанка» не причастны к банкротству «Проминвестбанка», - сказала М. Остапенко.

«Мы считаем, что данный факт является свидетельством того, что в Службе безопасности Украины трудятся профессионалы, заинтересованные в справедливом и объективном расследовании ситуаций, следствием которых является нанесение вреда безопасности нашей страны, в том числе в экономической сфере, как это было в случае с рейдерской атакой на один из крупнейших украинских банков - АКБ «Проминвестбанк» - сообщается в пресс-релизе «Уникомбанка».

Напомним, что проведенная в ноябре 2008 года проверка Генеральной прокуратуры Украины подтвердила непричастность ООО «Уникомбанк» к выводу денежных средств с баланса АКБ «Проминвестбанк». Ранее это же было отражено в акте проверки «Уникомбанка», проведенной Национальным банком Украины.