Visa представляет первую глобальную рекламную кампанию "Все больше людей говорят go с Visa". Цель – переход от наличных к безналичным платежам

САН-ФРАНЦИСКО, 2 марта 2009 г. – Visa Inc. (NYSE: V) представила первую глобальную рекламную кампанию “Все больше людей говорят go с Visa”, которая ознаменовала собой эволюцию бренда Visa как единой глобальной компании. Новая кампания предоставляет возможность реализовывать маркетинговые программы по всему миру на базе единой платформы и подчеркнуть безусловные преимущества платежных карт Visa, а именно, высокую степень безопасности, контроль над денежными средствами и удобство по сравнению с наличными и чеками. Благодаря единой рекламной кампании платежная система сможет добиться большей оптимизации расходов, объединив маркетинговые усилия во всех странах. “Все больше людей говорят go с Visa” была запущена 2 марта 2009 года по всему миру, телевизионная кампания в США начнется 4 марта.

Кампания “Все больше людей говорят go с Visa” основывается на стратегии стимулирования роста Visa – переходе потребителей и бизнеса от наличных и чеков к более удобному способу – безналичной оплате с помощью карт Visa. Коммуникация единого глобального маркетингового сообщения кампании будет осуществляться с учетом специфики каждого отдельно взятого рынка, что позволит достичь желаемого результата с меньшими затратами.

“Visa дает потребителям возможность действовать – предпринимать шаги, которые являются наиболее важными для них, – сказал Антонио Лючио, глава департамента маркетинга Visa Inc., –кампания ‘Все больше людей говорят go с Visa” – это мощный призыв к действию максимально полно использовать предлагаемые возможности. Мы не побуждаем тратить больше, мы предлагаем использовать карты Visa для удовлетворения ваших основных ежедневных потребностей”.

Направленная на продвижение карт Visa и преимуществ их использования перед наличными и чеками, кампания тем самым способствует развитию карточного бизнеса партнеров Visa – финансовых учреждений. Эта компания дает возможность направить свои усилия на дифференциацию продуктов Visa от продуктов конкурентов. Новая кампания также поддерживает торговые точки, рассказывая об удобстве использования электронных платежей в ключевых сегментах торгово-сервисной индустрии, таких как рестораны, интернет-магазины и другие.

Кампания “Все больше людей говорят go с Visa” основана на понимании насущной необходимости потребителей удовлетворять потребности здесь и сейчас, в соответствии с их возможностями. В ней утверждается, что даже во времена финансовой нестабильности, потребители хотят двигаться вперед, и Visa помогает им в этом, предлагая на выбор соответствующие платежные инструменты, способы эффективного управления своими финансами, а также способствует повышению финансовой грамотности. (Более подробная информация о данных и других продуктах доступна на сайте www.visa.com/goresponsibly).

“Проведение кампании на базе единой платформы – это универсальный подход, которой является фундаментальным для понимания философии Visa и того, как работает бизнес нашей компании, - добавил г-н Лючио. – Другими словами, данная кампания отражает наше убеждение в том, что продукты Visa предназначены для всех, кто хочет двигаться вперед. И когда они решаются на первый шаг, Visa помогает им выбрать самый удобный и безопасный путь, чтобы они прошли его уверенно и ответственно”.

Описание кампании

Глобальная платформа “Все больше людей говорят go с Visa”, является актуальной для всех стран и народов мира, будет применяться для продвижения широкого спектра продуктов Visa и самого бренда Visa. Информационные материалы кампании хорошо адаптированы как для традиционных, так и новых средств массовой информации. Они были разработаны, чтобы обеспечить поддержку глобальных спонсорских программ Visa, а также маркетинговых инициатив торгово-сервисных предприятий.

4 марта в США состоится премьера двух национальных телевизионных роликов, «Let’s go» и «Аквариум». Первый ролик «Let’s go», открывающий кампанию, передает оптимистичный взгляд на жизнь, показывая возможности каждого нового дня – начиная с момента, когда вы решаете выйти за рамки привычного комфортного состояния и принимаете вызов действовать по-новому – и Visa именно тот бренд, который помогает этим людям воплотить их мечты в реальность. Второй ролик под названием “Аквариум” демонстрирует те моменты жизни, когда дебетовый продукт Visa, Visa Check Card, позволяет ее держателю наслаждаться красотой каждого дня. В этом ролике зрители станут свидетелями истории путешествия отца и дочери в Аквариум, показанной глазами ребенка.

Во всех странах будет представлен телевизионный рекламный ролик “Gofesto”. (Вперед – стать свободнее и радоваться, стать свободнее и действовать).

Ролик, в адаптированном для каждой страны варианте, увлекает зрителей в путешествие вокруг света и показывает, как разные люди из разных стран наслаждаются теми радостями, которые им дарит окружающий мир – от занятий спортом до простых походов за покупками. Ролик напоминает зрителям, что смысл жизни не в том, чтобы копить материальные вещи, а в том, чтобы испытывать новые впечатления и приобретать жизненный опыт.

В ближайшие недели в США Visa также развернет рекламную кампанию в печатной прессе, рассказывающую о преимуществах Visa Check Card.

В рамках кампании “Все больше людей говорят go с Visa” Visa также разработала серию цифровых материалов, которые помогут посетителям сайта www.go.visa.com открыть для себя жизнь с новой стороны, и узнать о том, как сделать каждый свой день интереснее и ярче. Широкая баннерная рекламная кампания обеспечит он-лайн доступ к видео в режиме реального времени, где можно наблюдать за жизнью людей из 6 городов мира, включая Буэнос-Айрес, Нью-Йорк и Сайгон, которые приняли решение действовать и идти вперед. С использованием функции географических карт Google, серия других рекламных баннеров Visa предложит рекомендации по торговым точкам в каждой стране в соответствии с предпочтениями потребителя. Кроме того, Visa также создала специальный сайт (www.visa.com/globaladvertising), где все желающие смогут загрузить свои фотографии и поделиться информацией о других предложениях от торговых точек.

Развитие бизнеса

Менее года назад Visa была реорганизована и стала публичной компанией. Объединение 6 регионов Visa в единую глобальную компанию позволило Visa Inc. глобально увеличить эффективность бизнеса, выработать единую стратегию и процесс принятия решений, как и предполагалось во время проведения IPO.

Новая маркетинговая кампания является частью более масштабной инициативы, направленной на реорганизацию маркетинговой стратегии компании, в результате которой Visa консолидировала медиабаинг и рекламу, осуществляемые в разных странах, в рамках единого холдинга. Данная консолидация позволит достичь значительных результатов, сократить производственные расходы и комиссии, таким образом, повысив эффективность маркетинговых затрат.

Более подробная информация о новой кампании Visa доступна на www.visa.com/globaladvertising.

Информация о компании Visa Inc.

Visa Inc. является крупнейшей в мире сетью розничных электронных платежей, обеспечивающей решения для обработки услуг и платежей, включая потребительские кредиты, дебетовые, авансовые и корпоративные расчеты, которые предлагаются под марками Visa, Visa Electron, Interlink и PLUS. Visa является признанным мировым лидером, а Visa/PLUS - одна из крупнейших в мире сетей банкоматов, обеспечивающая возможность использования местной валюты в более, чем 170 странах мира.

