Миноритарий «Турбоатома» настаивает на нелегитимности назначения нынешних органов управления общества

Киев. 5 марта. УНИАН. Миноритарий ОАО «Турбоатом» (Харьков) КУА «Svarog Asset Management» настаивает на нелегитимности назначения нынешних органов управления общества и требует от руководства страны скорейшей отставки Виктора СУББОТИНА с должности генерального директора предприятия.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила сегодня на пресс-конференции в УНИАН представитель КУА «Svarog Asset Management» Анна КОРОТКАЯ.

В частности, представитель компании отметила, что Svarog Asset Management считает незаконными назначение В.СУББОТИНА на должность и.о. гендиректора ОАО и смену состава наблюдательного совета согласно с решениями ФГИ в апреле-июле 2007 года, поскольку данные решения не принимались на общем собрании акционеров компании, которое является высшим органом управления общества.

«В первом и втором случае общее собрание акционеров не решало вопрос избрания исполнительных органов и не решало вопрос увольнения членов наблюдательного совета и назначения новых членов этого органа», – отметила А.КОРОТКАЯ.

Представитель миноритария также заявил, что собрание акционеров, проведенное 28 августа 2007 года, не имело полномочий на утверждение в должности гендиректора В.СУББОТИНА и нового состава набсовета, поскольку было проведено при отсутствии реестра акционеров регистратора ООО «Реестр-Холдинг». Более того, заявила А.КОРОТКАЯ, Фонд госимущества выдал доверенность на представление своих интересов в собрании «постороннему лицу».

А.КОРОТКАЯ отметила, что обеспокоенность миноритариев также вызывает факт, что все оборотные средства ОАО «Турбоатом» переведены на счета в ОАО «Мегабанк», акционером и почетным президентом которого является В.СУББОТИН. По ее словам, перевод всех оборотных средств компании на счета банка был подтвержден актом проверки ОАО «Турбоатом» Контрольно-ревизионным управлением в 2007 году.

«До этого времени они находятся в «Мегабанке» и обслуживают интересы не акционерного общества, а интересы, связанные с господином Субботиным», – сказала А.КОРОТКАЯ.

Также она заявила, что сложившаяся ситуация не позволяет миноритарным акционерам получить дивиденды за 2006-2007 годы. При этом А.КОРОТКАЯ сообщила, что Svarog Asset Management обратилась в суд с иском о взыскании дивидендов с ОАО «Турбоатом», однако рассмотрение дела по сути блокируется рядом других определений судебных инстанций по искам АО. Она уточнила, что сумма дивидендов, начисленная Svarog Asset Management за этот период, должна составлять около 1 млн. грн.

А.КОРОТКАЯ также отметила, что ряд исков, инициированных ОАО «Турбоатом», начиная с декабря 2007 года, сделали невозможным проведение общего собрания акционеров компании.

«До этого времени собрание акционеров на законных основаниях провести невозможно в силу того, что существует ряд определений, которые запрещают регистратору предоставлять реестр, в том числе и для проведения общего собрания», – отметила А.КОРОТКАЯ.

При этом она указала на то, что все запросы миноритариев о предоставлении обязательной информации о финансово-хозяйственной деятельности общества игнорируются исполнительными органами АО.

В заявлении Svarog Asset Management, распространенном в ходе пресс-конференции, отмечается, что действия нынешнего менеджмента предприятия не направлены на его развитие.

«Svarog Asset Management считает присутствие В.СУББОТИНА на заводе несовместимым с развитием ОАО «Турбоатом». Компания будет использовать все законные методы для устранения менеджмента от управления ОАО «Турбоатом». Svarog Asset Management обращается к органам центральной власти и руководству страны с требованием скорейшей отставки В.СУББОТИНА с должности генерального директора ОАО «Турбоатом», – отмечается в заявлении.

Справка УНИАН. ОАО «Турбоатом» создано в 1934 году и является одним из крупнейших в мире производителей энергетического оборудования. Предприятие специализируется на производстве турбин для тепловых и атомных электростанций, гидравлических турбин для гидроэлектростанций и гидроаккумуляторных электростанций, газовых турбин для тепловых электростанций, парогазового оборудования и другого энергетического оборудования.

75,22% акций ОАО «Турбоатом» переданы в управление государственного концерна «Укратомпром».

«Сварог Эссет Мэнеджмент», которую связывают с Energy Standard Group российского бизнесмена Константина ГРИГОРИШИНА, владеет 15% ОАО «Турбоатом». Еще около 1% акций принадлежит ОАО «Мегабанк».