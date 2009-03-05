«Турбоатом» опровергает обвинения миноритариев в нелегитимности назначения действующего менеджмента

Киев. 5 марта. УНИАН. ОАО «Турбоатом» опровергает обвинения миноритария - компании по управлению активами «Svarog Asset Management» - в нелегитимности назначения Виктора СУББОТИНА генеральным директором предприятия и смены менеджмента.

Об этом заявили сегодня на пресс-конференции в УНИАН заместитель генерального директора по экономике и финансам ОАО "Турбоатом" Алексей ЧЕРКАССКИЙ и заместитель генерального директора по кадрам и правовому обеспечению общества Дмитрий НЕСТЕРЕНКО.

В частности, А.ЧЕРКАССКИЙ сообщил, что смена генерального директора предприятия в апреле 2007 года, как и последующая смена персонального состава представителей ФГИУ в наблюдательном совете общества, произошли на законных основаниях. При этом он указал, что Фонд госимущества вправе менять своих представителей в наблюдательном органе общества без объяснения причины.

«Это была квота Фонда госимущества. Фонд назначает их по отдельному представлению и имеет право в любой момент их менять без объяснения причины», – отметил А.ЧЕРКАССКИЙ.

При этом он подтвердил факт невозможности получения реестра компании органами управления на протяжении двух лет, однако отметил, что, по мнению руководства компании, это связано с фактической подконтрольностью регистратора структурам аффилированным с Svarog Asset Management.

«В июне прошлого года «Реестр-Холдинг» (регистратор ОАО «Турбоатом» – УНИАН) был фактически продан компаниям, которые аффилированы со структурами Константина ГРИГОРИШИНА», – отметил А.ЧЕРКАССКИЙ.

Заместитель гендиректора также опроверг информацию представителей миноритариев о том, что проверкой Контрольно-ревизионного управления, проводившейся в 2007 году, установлены факты перевода оборотных средств предприятия на счета «Мегабанка».

«Они (Svarog Asset Management – УНИАН) лишь озвучивают свои личные трактовки, высказывания Евгения БЕЛИНСКОГО (бывший гендиректор «Турбоатома» – УНИАН), публикуя под видом акта КРУ в Интернете свои личные статьи. По акту КРУ «Турбоатому» не было насчитано ни одной копейки, не выявлено ни одного нарушения», – сказал А.ЧЕРКАССКИЙ.

В этой связи он также опроверг информацию о том, что якобы все оборотные средства находятся на счетах «Мегабанка». Он сообщил, что на сегодняшний день, помимо «Мегабанка», предприятие обслуживается в «Укрсиббанке», «Проминвестбанке», «Укрэксимбанке».

Отвечая на заявления миноритариев о невозможности получить дивиденды, начисленные за 2006-2007 год, из-за позиции нового менеджмента, А.ЧЕРКАССКИЙ сообщил, что в феврале на счета Svarog Asset Management были перечислены дивиденды в сумме 3 млн. грн. Еще в августе 2008 года дивиденды за 2006-2007 гг. в объеме 15 млн. грн. были перечислены государству.

Задержку с выплатой дивидендов А.ЧЕРКАССКИЙ пояснил процедурой перевода акций ОАО в бездокументарную форму и трудоемким процессом дивидендной описи, составление которой было усложнено непредоставлением регистратором реестра.

А.ЧЕРКАССКИЙ также опроверг информацию о том, что якобы по искам руководства ОАО «Турбоатом» блокируется проведение общих собраний акционеров. В частности, он сообщил, что с 2007 года по инициативе миноритариев было проведено более 30 собраний акционеров с идентичной повесткой дня в разных городах Украины. При этом ни на одном из них, за исключением последнего, не присутствовали представители Svarog Asset Management, которая инициировала их проведение.

«Собрания проводились, о чем есть соответствующие протоколы контрольных групп органов ГКЦБФР Запорожья, Крыма, Киева, Харькова. Протоколами подтверждается, что собрания происходили, но либо не было кворума, либо инициатор собрания не являлся», – сказал А.ЧЕРКАССКИЙ.

Справка УНИАН. ОАО «Турбоатом» создано в 1934 году и является одним из крупнейших в мире производителей энергетического оборудования. Предприятие специализируется на производстве турбин для тепловых и атомных электростанций, гидравлических турбин для гидроэлектростанций и гидроаккумуляторных электростанций, газовых турбин для тепловых электростанций, парогазового оборудования и другого энергетического оборудования.

75,22% акций ОАО «Турбоатом» переданы в управление государственного концерна «Укратомпром».

«Сварог Эссет Мэнеджмент», которую связывают с Energy Standard Group российского бизнесмена Константина ГРИГОРИШИНА, владеет 15% ОАО «Турбоатом». Еще около 1% акций принадлежит ОАО «Мегабанк».