В Украине впервые были протестированы инвалидные коляски

Киев. 5 марта. УНИАН. В Украине впервые за много лет проведено тестирование инвалидных тележек на безопасность и комфортность.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщила руководитель совместного проекта ЕС и ПРООН «Сообщество потребителей и общественные объединения» Клавдия МАКСИМЕНКО.

“Люди в инвалидных колясках, которые по статистике составляют 10% населения Украины, чтобы стать полноценными участниками общественной жизни должны иметь качественные и безопасные средства передвижения и возможность добираться до любых общественных мест”, - отметила К.МАКСИМЕНКО. Коляски же, которыми сегодня обеспечивает инвалидов социальная служба, вызывают у своих пользователей очень много нареканий.

Именно для того чтобы определить, какое средство передвижения максимально удовлетворяет потребности инвалидов, по словам К.МАКСИМЕНКО, и было проведено независимое тестирование наиболее распространенных и доступных колясок с ручным приводом. В ходе его также проверялась доступность для людей в колясках социально важных объектов в нескольких городах Украины.

В частности, было отобрано 10 однотипных стальных колясок – 3 модели отечественного производства, 5 - европейского и 2 - китайского. Как показали результаты, цена не всегда отражает качество. Среди европейских оценку “отлично” получили коляски производства Испании (2,4 тыс. грн.) и Италии (3,9 тыс. грн.), “хорошо” – Германии (2,4 и 1,8 тыс. грн.), а также Италии (2,2 тыс. грн.). Обе китайских модели оценили “неудовлетворительно” из-за их неудобства при передвижении, большого количества поломок и легковоспламеняющегося материала сиденья.

Что касается отечественного производителя, то оценку “хорошо” имеют средства передвижения от ООО “Завод “Артемсварка” (3 тыс. грн.) и “КП “НВК Искра“ (2,6 тыс. грн.). На “удовлетворительно” оценили коляску производства Львовского КЭПЗПП, и это при том, что он имел самую высокую стоимость среди тестировавшихся - более 4 тыс. грн.

Сегодня же, по словам руководителя Центра реабилитации инвалидов-спинальников ”Возрождение–АРС” Ивана МАРУСЕВИЧА, в связи с экономическим кризисом должны закупаться коляски только отечественного производства, которые не удовлетворяют потребностям инвалидов. Он объяснил, что запрос на инвалидные коляски формируют управления социальной защиты, а соответствующий фонд соцзащиты проводит их закупку.

В результате, сказал И.МАРУСЕВИЧ, человек получает не то средство, на которое надеялся и которого ждал, чтобы иметь возможность свободно передвигаться. “Сегодня мы являемся пользователями, а хотим быть заказчиками”, - отметил он.

На доступности социально важных объектов для людей в колясках в городах Украины остановилась председатель Винницкой областной ОО людей с ограниченными возможностями «Гармония» Раиса ПАНАСЮК. Она констатировала, что практически все учреждения и заведения не приспособлены для потребностей инвалидов, или обустроены “для галочки”, чтобы создать видимость заботы о людях с ограниченными возможностями. Хотя, убеждена Р.ПАНАСЮК, решить эту проблему можно, нужна лишь активная позиция общественности и желание властей, в первую очередь местных, прислушаться к людям.

Подытоживая, организаторы и исследователи проведенных испытаний выразили надежду, что результаты их работы будут приняты во внимание соответствующими государственными органами во время закупки инвалидных колясок для социальных служб.

Справка УНИАН. Комплексное тестирование инвалидных колясок проводилось с сентября прошлого года по февраль 2009 г. совместным проектом ЕС и ПРООН «Сообщество потребителей и общественные объединения» вместе с Институтом независимых потребительских экспертиз “Тест” и Винницкой областной ОО людей с ограниченными возможностями «Гармония». В практических исследованиях также принял участие Центр реабилитации инвалидов-спинальников ”Возрождение–АРС”.

Коляски проверялись на эргономичные качества, комфортабельность, удобство передвижения и маневренность для определения максимального сочетания цены и качества, безопасности и комфорта.