Суд запретил проводить финал отбора к Евровидению-2009

Киев. 5 марта. УНИАН. Шевченковский районный суд Киева сегодня запретил проводить финал национального отбора на участие в песенном конкурсе “Евровидение-2009”.

Как сообщила на пресс-конференции в УНИАН продюсер Елена МОЗГОВАЯ, суд принял соответствующее постановление в обеспечение иска конкурсантки Анастасии ПРИХОДЬКО.

По мнению Е.МОЗГОВОЙ, на протяжении всего отбора организатор конкурса, Национальная телекомпания Украины (НТКУ), и его жюри допустили ряд ошибок и нарушений, которые повлияли на определение финалистов. Именно по их вине, убеждена она, А.ПРИХОДЬКО не прошла в полуфинал и потеряла возможность соревноваться за право представлять Украину на Евровидении-2009.

Однако попытки решить вопрос с НТКУ, по словам Е.МОЗГОВОЙ, не принесли результата, потому 3 марта А.ПРИХОДЬКО подала иск в суд с требованием признать результаты полуфинала недействительными и обязать организаторов провести его повторно, предварительно полностью сменив состав жюри. Суд принял постановление остановить все действия по проведению финальной части отбора, однако когда состоится само заседание и рассмотрение дела по существу, пока не известно.

Как отметил продюсер Игорь ГОНЧАРЕНКО, уже 16 марта НТКУ должна сообщить организаторам международного конкурса имя представителя Украины, который примет в нем участие. И хотя времени немного, он считает, что его достаточно для организации нового полуфинала и финала отбора. И если НТКУ согласится на такой шаг, заверил И.ГОНЧАРЕНКО, А.ПРИХОДЬКО отзовет свой иск, и проведение отбора будет разблокировано.

Со своей стороны, вице-президент НТКУ и сопредседатель жюри Роман НЕДЗЕЛЬСКИЙ категорически отверг упреки в необъективности и предвзятости в оценке исполнителей. Он подчеркнул, что все конкурсанты находятся в равных условиях, а нынешние действия продюсеров А.ПРИХОДЬКО он расценивает как давление на жюри.

По словам Р.НЕДЗЕЛЬСКОГО, Украина в любом случае будет представлена на Евровидении-2009. Он отметил, что НТКУ может подать апелляцию на решение суда или изменить Положение об отборе и определить артиста без конкурса, как это, по его словам, было в случае с Ани ЛОРАК или Андреем ДАНИЛКО (Веркой СЕРДЮЧКОЮ).

Как сообщал УНИАН, финал Национального отбора на участие в песенном конкурсе “Евровидение-2009” должен состояться 8 марта. В нем примут участие 15 исполнителей-финалистов, которые исполнят песни, написанные специально для Евровидения.