Ющенко должен подать в отставку и объявить досрочные президентские и парламентские выборы – ПУСТОВОЙТЕНКО

Киев. 6 марта. УНИАН. Бывший премьер-министр Украины, член Совета старейшин Валерий ПУСТОВОЙТЕНКО считает, что Виктор ЮЩЕНКО должен подать в отставку с поста Президента Украины и объявить одновременное проведение досрочных президентских и парламентских выборов.

Об этом В.ПУСТОВОЙТЕНКО заявил сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

“ Я считаю, что Виктор Андреевич ЮЩЕНКО должен ради Украины, ради украинского народа все же подать в отставку и сделать все для того, чтобы, не отдельно, а одновременно, прошли и президентские, и парламентские выборы с целью приведения Украины к политической стабильности ”, - сказал В.ПУСТОВОЙТЕНКО. Он выразил мнение, что такие выборы должны состояться в июне.

В.ПУСТОВОЙТЕНКО также отметил, что для реализации такого сценария выхода государства из политического и экономического кризиса необходима договоренность между Президентом, Блоком Юлии Тимошенко, Партией регионов, всей Верховной Радой относительно назначения на период проведения досрочных выборов профессионального, нейтрального правительства, члены которого не будут принимать участия в избирательных кампаниях.

После проведения выборов, заметил экс-премьер, члены этого Кабмина должны сложить свои полномочия перед новыми главой государства, Верховной Радой и новоназначенным правительством.