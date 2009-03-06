Отмена выборов в Тернопольский облсовет свидетельствует о свертывании демократических процессов в Украине - председатель ОГА

Киев. 6 марта. УНИАН. Отмена Верховной Радой выборов депутатов Тернопольского областного совета свидетельствует о свертывании демократических процессов в Украине.

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН на тему: “Как отмена выборов в Тернопольский облсовет повлияет на Украину?” заявил председатель Тернопольской областной государственной администрации Юрий ЧИЖМАРЬ.

«В государстве сегодня происходят события, свидетельствующие о свертывании демократических процессов, ведь Украина сегодня живет по правилам борьбы за власть любыми путями, а не теми, которые прописаны в Конституции и законах Украины”, - убежден Ю.ЧИЖМАРЬ. Он заметил, что парламент впервые отменил выборы депутатов местного совета и создал опасный прецедент. В связи с этим председатель Тернопольской ОГА не исключил, что подобные решения в угоду какой-либо из политических сил парламент может принимать и будущему.

Такие решения, отметил губернатор, посягают на право граждан избирать и быть избранными и самостоятельно решать, кому предоставить мандат доверия и кого делегировать на работу в органах местного самоуправления.

«Это очень показательный момент, когда народ может быть отстранен от власти, если правящая элита не будет иметь гарантий, что народ проголосует именно так, как она того хочет”, - считает он.

Ю.ЧИЖМАРЬ проинформировал, что несколько месяцев назад, когда назначались досрочные выборы депутатов облсовета, БЮТ был достаточно популярным на Тернопольщине, и мог гарантировано получить, минимум, 50% голосов избирателей. Именно поэтому эта политическая сила всячески пыталась добиться проведения выборов, заметил он.

Однако, по словам председателя ОГА, рейтинг БЮТ стремительно упал, и сегодня находится на уровне 15-18%, и это в регионе, который традиционно оказывает наибольшую поддержку данной политической силе. Ю.ЧИЖМАРЬ считает, что из-за этого выборы стали “невыгодными БЮТ”, и он пошел на поиски любых компромиссов, чтобы их отменить, “даже если это компромисс с коммунистами и Партией регионов”.

По мнению губернатора, подтверждением этому является общее голосование представителей трех политических сил не только за отмену выборов на Тернопольщине, но и за отставку Владимира ОГРЫЗКО с должности министра иностранных дел.

Ю.ЧИЖМАРЬ опроверг аргументы, приведенные парламентариями в пользу принятого ими решения. Во-первых, отметил он, ссылка на кризис не оправдана – 15 марта во многих регионах Украины состоятся выборы городских председателей и депутатов ряда местных советов.

Во-вторых, средства на досрочные выборы в Тернопольский облсовет, на нехватку которых ссылалась ВР, уже поступили в город, часть из них освоена, а для использования остальных ничего не препятствует, заметил он.

Также он опроверг утверждение, что тернопольчане якобы не желают принимать участия в перевыборах. Ю.ЧИЖМАРЬ отметил, что люди, наоборот, стремятся навести порядок в областном совете, который уже почти год не работает, в результате чего под угрозой оказалось выполнение ряда социальных программ.

В то же время Ю.ЧИЖМАРЬ заметил, что не намерен как председатель ОГА обращаться в суд, и будет выполнять решение парламента. Однако он добавил, что знает об обжаловании этого решения ВР несколькими политическими партиями, и будет следить за результатами рассмотрения этих исков.

Руководитель Тернопольщины убежден, что такая же ситуация может произойти в любой другой области, а во время президентской кампании – и по всей Украине.

«Над этим нужно задуматься, и если мы хотим бороться за демократию, то нужно бороться за демократию в каждом частном случае, а не только тогда, когда это касается кого-то лично”, - подытожил он.

Как сообщал УНИАН, 18 декабря 2008 года Верховная Рада приняла постановление о назначении внеочередных выборов депутатов Тернопольского облсовета на 15 марта 2009 года.

Позже в ВР был зарегистрирован проект постановления, одним из авторов которого является лидер фракции БЮТ Иван КИРИЛЕНКО, “О признании утратившим действие постановления Верховной Рады "О назначении внеочередных выборов депутатов Тернопольского областного совета".

3 марта Верховная Рада Украины отменила проведение внеочередных выборов депутатов Тернопольского областного совета. За принятие соответствующего постановления «О признании утратившим действие постановления Верховной Рады Украины «О назначении внеочередных выборов депутатов Тернопольского областного совета» проголосовали 292 депутата из 420, зарегистрированных в сессионном зале. В частности, "за" голосовали 147 депутатов от Партии регионов, 141 депутат - от БЮТ и 4 - от НУ-НС.

5 марта председатель областной ячейки ВО “Свобода” Олег СИРОТЮК сообщил, что Административный суд Украины принял исковое заявление “Свободы” об обжаловании постановления Верховной Рады об отмене внеочередных выборов в Тернопольский облсовет. По его словам, на протяжении 2-3 дней должно состояться первое слушание.