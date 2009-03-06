Пустовойтенко считает, что состав правительства нужно изменить на 80%

Киев. 6 марта. УНИАН. Бывший премьер-министр Украины, член Совета старейшин Валерий ПУСТОВОЙТЕНКО считает, что состав нынешнего правительства нужно обновить на 80%.

Об этом В.ПУСТОВОЙТЕНКО заявил сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

«Нынешний состав правительства нужно обновить на 80%. Не меньше, а, возможно, даже больше», - отметил он.

В связи с этим В.ПУСТОВОЙТЕНКО подчеркнул, что необходимо срочно усилить промышленный и энергетический блоки Кабинета министров.

По мнению В.ПУСТОВОЙТЕНКО, в обновленном составе правительства должен работать “такой опытный человек, который, фактически, сегодня на улице, как Игорь МИТЮКОВ”.

«Должность министра финансов сегодня свободна, а этот человек в политическом плане является незаангажированным. Он был очень сильным министром финансов», - считает В.ПУСТОВОЙТЕНКО.

По его мнению, куратором энергетической отрасли целесообразно назначить руководителя группы советников премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО Виталия ГАЙДУКА.

Как заметил В.ПУСТОВОЙТЕНКО, министра транспорта и связи также можно заменить, а также оказать более существенную (кадровую – УНИАН) помощь нынешнему министру промышленной политики Владимиру НОВИЦКОМУ.