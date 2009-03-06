Киев. 6 марта. УНИАН. Бывший премьер-министр Украины, член Совета старейшин Валерий ПУСТОВОЙТЕНКО считает, что ответственным за обесценивание гривни является Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО.

Об этом В.ПУСТОВОЙТЕНКО заявил на пресс-конференции в УНИАН.

«В известной степени я вину за это возлагаю на Президента”, - сказал экс-премьер, комментируя негативные тенденции на валютно-финансовом рынке.

В связи с этим В.ПУСТОВОЙТЕНКО заметил, что правительство не влияет на работу Национального банка. “Я это по себе знаю”, - добавил он.

В то же время В.ПУСТОВОЙТЕНКО отметил, что В.ЮЩЕНКО, как бывший банкир, досконально знает банковскую систему, имеет влияние на валютно-финансовую политику государства и контролирует ее.

Говоря о резких изменениях курса гривни к доллару, В.ПУСТОВОЙТЕНКО заметил, что в Украине всегда были люди, которые постоянно зарабатывали на этом.

«Я знаю этих людей. Не буду называть их фамилии», - сказал В.ПУСТОВОЙТЕНКО