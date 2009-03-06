Как PLAY шкурку к весне менял

Популярный украинский видеохостинг PLAY обновился к весне: на сайте новый дизайн, усовершенствованная навигация и новый раздел «Сериалы», который позволяет смотреть любые серии наиболее популярных сериалов.

Весна приносит не только свежесть и ожидание тепла, но и новизну. Пользователи самого популярного видеохостинга PLAY увидят его обновленным. Желаете открыть окно, наслаждаясь весенним солнцем под звуки хорошей музыки или отдохнуть после работы за просмотром любимого сериала? В кадре - обновленный PLAY.

Итак, перед вами новый PLAYер, который всегда был основой видеохостинга PLAY и радовал пользователей удобством использования. После обновления к услугам Интернет-аудитории более привлекательная, стильная версия, с модернизированным и понятным управлением. Да и постоянно используемые кнопки добавления видео в плейлист или избранное и «Послать другу» удобно расположены сразу под запущенным клипом. Обратите внимание на плейлисты – в принципе их работы ничего не изменилось, но в создании списков музыки пользователям помогают не только «Похожее видео» и «Теги».

Для меломанов добавлен отдельный блок «Лицензионное видео», а для почитателей хитов – «Самое популярное видео».

Упрощен поиск и сортировка видео: теперь в разделе «Видеоновости» можно отсортировать новости по тематикам (например Бизнес, Культура, Новости спорта, Политика и Шоу-бизнес) или по очереди просмотреть видео от одного из ТВ-каналов. К слову, сейчас на PLAY собрано разнообразное видео от 43 разнообразных телеканалов.

В разделе музыкальных клипов можно отобрать видео по исполнителям – не стоит забывать про такую удобную для тематических вечеринок опцию. Да и найти лицензионное видео стало легче благодаря вкладкам «Вся», «Лицензионная» и «Пользовательская» - над списком доступных клипов.

Для тех, кто любит смотреть мультфильмы или рекламу, сериалы или документальные передачи, представлены соответствующие подборки в разделе «Видео».

Облегчить себе поиск можно, отсортировав все видео по рейтингам, количеству комментариев, просмотров или дате добавления. К тому же в новом PLAY можно одним нажатием мышки свернуть любой ненужный блок, обустроив личное PLAY-пространство по собственному усмотрению.

Разработчики PLAY желают своим пользователям нестандартных PLAYлистов и интересного досуга.

Справка о сервисе:

PLAY (www.play.ukr.net) – это онлайновый видеохостинг, который позволяет просматривать, загружать и хранить видео-файлы в Интернете, а также размещать их у себя на сайте или блоге и проигрывать с помощью встроенного флеш-плеера. Пользователи сервиса могут размещать неограниченное количество файлов размером до 200 Мб практически в любом видео-формате, даже с мобильных телефонов. На сайте доступны видео-новости ведущих украинских телеканалов, которые можно посмотреть, в том числе и в ретроспективе, а также клипы украинских и зарубежных исполнителей в самом высоком качестве от украинских звукозаписывающих компаний. Важным преимуществом сервиса является его размещение в украинской сети UA-IX, что существенно снижает расходы украинских пользователей на трафик, а также увеличивает скорость доступа к ресурсу.

Источник Ukr.net