Сегодня в женских пенитенциарных заведениях Украины находятся до 135 детей в возрасте до трех лет

Киев. 10 марта. УНИАН. Сегодня в женских пенитенциарных заведениях Украины находятся от 100 до 135 детей в возрасте до трех лет.

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН сообщила заместитель председателя Государственного департамента по вопросам исполнения наказаний Наталия КАЛАШНИК.

Участники пресс-конференции проинформировали об итогах проекта “Женщины и матери с детьми в заключении: проблемы и перспективы”, который реализовывался в Украине на протяжении двух лет Госдепартаментом по вопросам исполнения наказаний, Министерством по делам семьи, молодежи и спорта и информационно-консультативным женским центром (Киев).

“Сегодня в Черниговской и Одесской женских колониях вместе со своими заключенными матерями находятся от 100 до 135 детей в возрасте до трех лет”, - сообщила Н.КАЛАШНИК и отметила, что все эти дети имеют надлежащие условия для жизни и развития, получают хорошее питание и медицинское обеспечение.

“На протяжении последних трех лет ни одного случая отказа заключенных женщин от своих детей не было”, - отметила Н.КАЛАШНИК, говоря о главных достижениях реализации проекта по ресоциализации женщин-матерей, оказавшихся за решеткой.

Она также сообщила, что, в соответствии с действующим законодательством, женщины, родившие детей, находясь в заключении, не получают от государства материальной помощи.

“Я хочу попросить журналистов и общественности поднять дискуссию в обществе, чтобы такие женщины получали эти декретные деньги”, - сказала Н.КАЛАШНИК.

В целом, по статистике Госдепартамента по вопросам исполнения наказаний, сегодня в Украине лишенными свободы являются 6,5 тысяч женщин, среди каких 17 – пожизненно, и еще 4 женщины ожидают решения судов, которые также могут предусматривать максимальные сроки заключения.