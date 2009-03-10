ФПУ организует акции протеста в случае невыполнения правительством договоренностей, предусмотренных Генеральным соглашением, - Хара

Киев. 10 марта. УНИАН. Федерация профсоюзов Украины организует акции протеста в случае невыполнения правительством договоренностей о социальной защите трудящихся, которые предусмотрены Генеральным соглашением.

Об этом заявил народный депутат, председатель ФПУ Василий ХАРА сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

Он подчеркнул, что на сегодня правительство не выполняет ряд пунктов Генерального соглашения, заключенного в апреле 2008 года между ФПУ и Кабмином, где речь идет о принципах взаимодействия между властью и профсоюзами. По словам В.ХАРЫ, именно невыполнение основных пунктов соглашения об установлении социальных нормативов, соответствия минимальной зарплаты прожиточному минимуму, наличие задолженности по зарплате и тому подобное вынудили ФПУ вступить в коллективный трудовой спор с правительством.

В.ХАРА подчеркнул, что в случае, если договоренности не будут выполняться, профсоюзы вынуждены будут проводить акции протеста, “поскольку температура в трудовых коллективах очень высокая”.

В то же время он подчеркнул, что ФПУ не будет поддерживать никаких политических акций. По словам В.ХАРЫ, “мы отказывались и будем отказываться от любых услуг политических сил”. “У нас достаточно своих ресурсов, в частности, и человеческих, чтобы организовать свои акции протеста”, - сказал он.

В свою очередь, заместитель председателя ФПУ Григорий ОСОВОЙ отметил, что сегодня в рамках вступления федерации в коллективный трудовой конфликт с правительством создается трудовой арбитраж, куда войдут независимые специалисты, которые будут изучать требования ФПУ. Он напомнил, что данная процедура регламентируется законом Украины “О порядке решения коллективных трудовых споров (конфликтов)”.

Руководитель управления профсоюзной работы ФПУ Вера ОРЛОВСКАЯ сообщила, что в 2008 году юристы профсоюза оказали бесплатную правовую помощь более чем 401 тысяче человек, в том числе и не членам федерации, по защите их прав. Она отметила, что ФПУ уделяет большое внимание профилактике нарушений трудового законодательства на предприятиях. По ее словам, в прошлом году представителями ФПУ совместно с Госгорпромнадзором выявлено на предприятиях свыше 350 тысяч нарушений, что на 100 тысяч больше, чем в 2007 году. Она считает, что это является свидетельством кризисного состояния экономики.

Председатель ФПУ В.ХАРА также отбросил обвинения оппонентов в “разбазаривании” имущества профсоюзов. По его словам, федерация наоборот прилагает все усилия для возвращения в свою собственность незаконно проданного имущества. В.ХАРА отметил, что в декабре “мы подали целый ряд исков и будем пытаться вернуть те санаторно-курортные объекты, которые, на наш взгляд, проданы не очень законно”.

Кроме того, В.ХАРА сообщил, что 11 и 12 марта состоятся заседания президиума и совета ФПУ, на которых планируется принять ряд важных решений относительно деятельности ФПУ в условиях кризиса. По его словам, предусматривается выдвинуть ряд инициатив относительно защиты прав работников в период экономического кризиса.