74% жителей 5 областей уверены, что при предоставлении в аренду сельхозземель существует коррупция – опрос

Киев. 10 марта. УНИАН. В существовании коррупции при предоставлении в аренду сельскохозяйственных земель уверены 74% жителей 10 районов Львовской, Черновецкой, Луганской, Харьковской областей и Крыма.

Как передает корреспондент УНИАН, такие данные мониторинга, проведенного коалицией общественных организаций «Прозрачная земля», озвучил координатор проекта в Сакском и Ленинском районах АР Крым Аркадий ШАРАПОВ сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

По его словам, согласно опросу 300 жителей районов, из 74% респондентов, уверенных в коррупции при предоставлении сельхозземель в аренду, 42% уверены в существовании коррупции при передаче земельных участков в аренду, 32% – в процессе передачи земли в собственность, а умышленную непрозрачность и закрытость процесса предоставления земель в аренду 62% респондентов считают самым распространенным фактором для коррупционных действий.

При этом 42% респондентов сообщили о фактах требования взяток со стороны госслужащих для предоставления в пользование земель сельхозназначения.

Согласно результатам опроса, самое большое количество случаев коррупционных действий по предоставлению в аренду и постоянное пользование земель сельхозназначения зафиксировано в Сакском районе Крыма и Дергачевском районе Харьковской области.

По данным А.ШАРАПОВА, мониторинг показал, что существующие источники информации (СМИ, веб-страницы РГА, информационные стенды сельсоветов и РГА) не отвечают потребностям пользователей о предоставлении информации о свободных земельных участках сельхозназначения. В частности, 85% респондентов получили информацию о свободных участках во время личных встреч со служащими.

Большинство опрошенных (62%) главным препятствием при получении информации о свободных земельных участках считают недостаточную прозрачность и отсутствие четкого порядка в этой сфере.

По результатам опроса был подготовлен проект нормативно-правового акта «Методические рекомендации «Порядок передачи в аренду земельных участков сельскохозяйственного назначения государственной собственности», который передан местным администрациям для внедрения.

А.ШАРАПОВ отметил, что для обеспечения доступа граждан к информации о наличии свободных земельных участков аналитики проекта рекомендуют: расширить должностные обязанности сотрудников районных отделов земельных ресурсов, создать единый электронный реестр свободных земельных участков сельскохозяйственного назначения государственной собственности, разработать типовое положение «Об информировании граждан местными государственными администрациями о свободных землях государственной собственности».

В то же время для противодействия коррупции в земельных отношениях общественные деятели рекомендуют повысить материальную и общественную ответственность госслужащих, обеспечить их публичную подотчетность, принять РГА нормативно-правовой акт, регулирующий процесс оформления прав аренды на земельные участки через «единое окно».

Мониторинг действий органов местной государственной власти и органов местного самоуправления по проекту «Содействие активному участию граждан в противодействии коррупции «Достойная Украина» коалиция общественных организаций «Прозрачная земля» (которая состоит из 5 общественных организаций) проводила с августа 2008 года по март 2009 года в Ленинском и Сакском районах АР Крым, Сватовском районе Луганской области, Радеховском районе Львовской области, Валковском, Дергачевском, Купянском районах Харьковской области, Глыбоцком, Заставневском и Сторожинецком районах Черновицкой области. В опросе коалиции приняло участие 300 жителей данных населенных пунктов.

Проект направлен на продвижение региональной и общеукраинской реформы по уменьшению уровня коррупции в сделках с землями государственной собственности сельскохозяйственного назначения. В частности, мониторинг был проведен относительно предоставления гражданам информации о свободных земельных участках, предоставления в аренду и постоянное пользование (собственность) земель государственной собственности сельскохозяйственного назначения.