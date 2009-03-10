Суд завтра рассмотрит иск о бездеятельности парламента и Президента при принятии регламента ВР как закона

Киев. 10 марта. УНИАН. Завтра в Окружном административном суде города Киева состоится первое заседание по делу о противоправной бездеятельности Верховной Рады Украины, председателя ВР и Президента Украины при принятии регламента парламента в виде закона.

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН сообщил один из истцов, советник всеукраинского общественного объединения “Альянс "Майдан", кандидат юридических наук Александр СЕВЕРИН.

Он заметил, что со дня принятия Конституции Украины парламент не принял закон о Регламенте ВР, а председатель ВР и Президент не вносили соответствующие проекты документа.

А.СЕВЕРИН заметил, что, таким образом, парламент, спикер и глава государства допустили противоправную бездеятельность, следствием чего является тот факт, что Верховная Рада Украины “сегодня функционирует вне закона”.

Он добавил, что недавно принятый Закон “Об организации и порядке деятельности Верховной Рады Украины” не только не решает проблему, но является попыткой манипулирования правом и общественным сознанием, поскольку он не содержит собственно регламента, а лишь отсылает к подзаконному акту.

По словам А.СЕВЕРИНА, учитывая вышеизложенное, четверо граждан Украины – он, Виктор ГАРБАР, Владимир МАРТЫНЮК и Михаил СВИСТОВИЧ - подали иск к Верховной Раде, председателю ВР и Президенту о признании их бездеятельности противоправной и об обязательстве их осуществить комплекс действий, направленных на принятие регламента ВР в виде закона. “Целью иска является приведение деятельности парламента в соответствие с Конституцией, возобновление конституционного порядка”, - сказал А.СЕВЕРИН.

В свою очередь, другой истец, директор Института общественных связей В.МАРТЫНЮК заметил, что такое игнорирование парламентом действующих законов и решений Конституционного Суда свидетельствует о том, что происходит тотальное отчуждение власти от народа, что в большой степени является одним из последствий перманентного политического кризиса у Украины.

Он добавил, что, избегая выполнения конституционного требования относительно принятия регламента в форме закона, народные депутаты стремятся сделать невозможным влияние Президента Украины на Верховную Раду.

«Мы считаем, что, по логике, Президент, который на днях внес в Конституционный Суд представление о неконституционности Закона “Об организации и порядке деятельности Верховной Рады Украины”, должен был бы признать наш иск, а его представители, скорее всего, должны были бы быть на стороне истцов”, - сказал В.МАРТЫНЮК.