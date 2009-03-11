ТЕСТОТЕКА: проверь себя!

В первых числах марта погода стоит ещё совсем зимняя, но прекрасная половина вопреки минусовой температуре начинает потихонечку расцветать. И к любимому женскому празднику 8 марта ОРАКУЛ преподнес милым дамам подарок - новый сервис ТЕСТОТЕКА. Теперь не нужно разыскивать интересные тесты в Сети, журналах, ведь ТЕСТОТЕКА от ОРАКУЛа предлагает интересные тесты о карьере и личности, отношениях и жизни, да и просто прикольные и развлекательные тесты.

Проходить тесты мы полюбили ещё в детстве – разнообразные «Кто твой друг?» и «Кто тебе нравится?» трепетно передавались из рук в руки, а результаты бурно обсуждались. Многие увлекаются тестами до сих пор – всегда интересно проследить собственное развитие или узнать секрет своей обворожительности. Но как же это неудобно – углубляться в бездонные недра Сети ради поиска интересных тестов или покупать громоздкие сборники на все случаи жизни! Такую книженцию далеко не унесешь, да и тесты могут повторяться.

А вот посетительницы ОРАКУЛа избавлены от таких проблем – набрали простой электронный адрес testoteka.ukr.net, и сайт открывает перед ними гостеприимные двери в огромный мир online-тестов.

Почему бы не вспомнить детство и протестировать друг друга в весёлой компании? Например, узнать, на какой фрукт вы похожи или о чём говорит ваш стиль. А хотите «прочесть» мысли второй половинки? Или провести тест-вечеринку на 8 марта для себя и подруг? Сколько угодно и в любое время дня – можно даже сохранять результаты в свой аккаунт и сравнивать их, повторно проходя понравившиеся тесты.

Хотите блистательной самореализации? С ТЕСТОТЕКОЙ от ОРАКУЛа легко узнать, что принесёт вам успех и славу. И узнайте заодно – а вдруг у вас тайная страсть к путешествиям? Неужели правда? Тогда марш на отдых – дорога в неизведанное ждет! К тому же, после трудовых будней вам пригодится такое хобби. А может, вы боитесь нового коллектива или первого свидания? Тогда поразвлекайтесь тестами вместе за столиком в кафе. Заодно узнаете друг друга поближе.

И главное - ТЕСТОТЕКА не только раскроет самые интересные уголки Вашего внутреннего мира, но и поможет в общении и скрасит ваш досуг. Вам остается только воспользоваться этим.