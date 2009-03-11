Турецкий производитель обогревателей UFO намерен инвестировать 30 млн. долл. в строительство завода в Украине

Киев. 11 марта. УНИАН. Компания NNR Elektrik (Турция), производитель обогревателей UFO, намерена инвестировать 30 млн. долл. в строительство в Симферополе завода по производству инфракрасных обогревателей и конвекторов UFO.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил генеральный директор представительства UFO в Украине Барыш УЧОК сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

По его словам, ввод в эксплуатацию завода площадью 28,8 тыс. кв. м запланирован на август 2009 года.

С началом работы завода компания планирует в 2010 году произвести 350 тыс. инфракрасных обогревателей и 350 тыс. конвекторов, а в последующие 5 лет объемы производства достигнут 1 млн. обогревателей и 1,5 млн. конвекторов нового поколения и стационарных батарей.

При этом Б.УЧОК отметил, что около 70% конвекторов и 40% обогревателей планируется экспортировать в соседние страны. Цель UFO – за счет украинского производства полностью удовлетворить спрос соседних государств на конвекторы.

Гендиректор представительства UFO в Украине отметил, что в 2009 году компания планирует увеличить свою долю на рынке обогревателей с 33% до 70%.

Справка УНИАН. Компания UFO работает в Украине уже более шести лет на рынке бытовой и промышленной техники. Каждый год обороты продаж продукции компании увеличиваются в 3-4 раза.

Компания «УФО Украина» является эксклюзивным представителем и импортером компании NNR Elektrik Makine Sanayi ve Danismanlik Pazarlama Tic. Ltd. Sti. (Турция), производителя обогревателей UFO.

Дилерская сеть «УФО Украина» насчитывает более 500 представителей во всех регионах Украины.