Трудовой коллектив ХМЗ просит Тимошенко создать правительственную комиссию для определения дальнейшей судьбы предприятия

Киев. 11 марта. УНИАН. Трудовой коллектив ООО «Херсонский машиностроительный завод» просит премьер-министра Юлию ТИМОШЕНКО создать правительственную комиссию для определения дальнейшей судьбы предприятия.

Соответствующее обращение к премьеру было обнародовано сегодня на пресс-конференции в УНИАН председателем независимого профсоюза ХМЗ «Петровец» Леонидом НЕМЧЕНКОМ.

«Убедительно просим Вас (Ю.ТИМОШЕНКО - УНИАН) организовать эффективную работоспособную правительственную комиссию, которая могла бы квалифицировано разобраться в состоянии дел на заводе и принять решение о дальнейшей его судьбе», - сказал Л.НЕМЧЕНОК.

По его словам, на сегодняшний день у собственника предприятия нет четкого представления о направлениях развития завода и отсутствует производственный план на ближайшую перспективу.

Кроме того, независимый профсоюз просит правительство способствовать возвращению юридической регистрации предприятия из Белой Церкви в Херсон.

Отвечая на вопрос, продолжают ли рабочие ХМЗ настаивать на национализации предприятия, Л.НЕМЧЕНОК отметил: «Пускай, это определит правительственная комиссия».

Справка УНИАН. С начала февраля работники Херсонского машзавода проводили акции протеста, требуя выплаты 5,5 млн. грн. долгов по зарплате. 3 февраля они захватывали административное здание завода, а 2 марта – одно из помещений Херсонской областной госадминистрации.

ООО «Херсонский машиностроительный завод» был создан на базе производственных мощностей ОАО «Херсонские комбайны» в 2006 году. Предприятие специализируется на производстве сложной сельскохозяйственной техники. ХМЗ входит в структуру ООО «НПП «БелоцерковМАЗ» (г. Белая Церковь). Предприятие является единственным в Украине производителем зерноуборочных комбайнов «Славутич».

ХМЗ была перерегистрирован в Белой Церкви Киевской области из-за «частых налоговых проверок» в Херсоне. Об этом 12 февраля т.г. было сообщено на официальном сайте Херсонского облсовета со ссылкой на директора ХМЗ Сергея ГРИСЮКА.

В то же время глава Государственной налоговой администрации в Херсонской области А.ПИРОЖНИКОВ отметил, что ООО «ХМЗ», как юридическое лицо, зарегистрировано в Белой Церкви Киевской области, однако как налогоплательщик – в Херсоне.

13 февраля на сессии Херсонского областного совета собственник ООО «Херсонский машиностроительный завод» Александр ОЛИЙНЫК пообещал снова зарегистрировать завод в Херсоне.