БОЛЬШОЙ ВКЛАД UFO В БУДУЩЕЕ УКРАИНЫ!

Гигантское производство которое оживит украинский экспорт начинается в августе.

UFO – компания, работающая в Украине с 2002 года, прирост которой в прошлом году, не смотря на кризис, составил 120%, возлагает на Украину большие надежды. Компания, которая по сегодняшний день, благодаря высокому качеству товаров и услуг за короткий период времени заняла 33% рынка электрообогревателей, и вошла в число лидеров, в следующем году нацелена достичь 70%. UFO, планирует сделать капиталовложение в будущее Украины объемом в 30 миллионов долларов. Инвестиции начнутся с расширения производства в Украине.

В августе 2009 года, в Симферополе запускается завод с дополнительными линиями по производству как инфракрасных обогревателей так и конвекторов. Производство в Украине будет размещено на площади 28 800 м2, таким образом станет самым большим в регионе. UFO, со штатом сотрудников 140 человек, в течении 5 лет обеспечит рабочие места еще 450 гражданам Украины.

С началом работы завода, в следующем году будет произведено 350 000 инфракрасных обогревателей и 350 000 конвекторов. В последующие 5 лет объемы производства достигнут 1 000 000 обогревателей и 1 500 000 конвекторов нового поколения и стационарных батарей. 70% конвекторов и 40% обогревателей планируется экспортировать в прилежащие страны. Цель UFO – за счет украинского производства полностью удовлетворить спрос соседних государств на конвекторы.

Благодаря стабильному и стремительному росту за короткий период, качеству пред- и послепродажного обслуживания, гарантированному качеству продукции, марка UFO заработала позитивный имидж на рынке Украины. Для того чтобы сохранить этот заслуженный имидж UFO продолжает инвестировать.

В 2009 году UFO планирует достичь доли рынка 70%, расширить сеть торговых точек до 3000 и при этом обеспечить беспрекословное качество обслуживания и расширить штат сотрудников.