ВОЛЯ запустила акцию «Весняний Інтернет»

С 5 марта по 15 апреля 2009 года компания ВОЛЯ проводит акцию для новых абонентов «Весняний Інтернет», по условиям которой пользование услугой высокоскоростного доступа в Інтернет «Воля Бродбенд» на период действия акционных условий стоит практически от 1 гривны в день.

Абонентам предлагается:

- Акционный профиль потребления «Весняний Діалог» — стоимостью 30 грн, т.е. практически 1 гривня в день;

- Акционный профиль потребления «Весняний Пошук» — стоимостью 60 грню, или же 2 гривни в день;

- Акционный профиль потребления «Весняна Гра» — стоимостью 90 грн. или 3 гривни в день;

- Акционный профиль потребления «Весняне Життя» — стоимостью 120 грн или же 4 гривни в день.

Все абоненты, подключившиеся в период действия акции, могут пользоваться специальными условиями до конца мая 2009 года.

Более подробная информация об акции расположена на сайте компании в разделе Интернет /Специальные предложения: http://www.volia.com/interent/news

Напомним, что компания ВОЛЯ на основании проведенного анализа интенсивности и целей пользования интернетом реформировала старую линейку тарифных планов и выделила четыре профиля потребления услуги доступа в Интернет. Новое торговое предложение ориентировано на конкретные запросы и цели пользования услугой четырех основных групп пользователей:

- умеренный профиль потребления — «Діалог» — для абонентов, использующих Интернет в основном для целей коммуникаций;

- средний профиль потребления — «Пошук» — предназначен для абонентов,

которые используют Интернет, как для коммуникаций, так и для поиска и

получения информации.

- интенсивный профиль потребления — «Гра» — подходит абонентам, которые используют интернет как для целей коммуникаций, поиска и обмена информацией, так и для развлечений.

- максимальный профиль потребления — «Життя» — для абонентов, которые поводят в интернете все свободное время и используют его возможности по максимуму.

В каждый из профилей потребления заложен объем информации, который в настоящее время превышает существующие фактические потребности абонентов.

Для удобства пользователей, на сайте компании Воля предлагается чрезвычайно удобный помощник выбора профилей потребления http://www.volia.com/internet/select

Посетителю сайта предлагается ответить на несколько вопросов, связанных с целями пользования Интернетом. По результатам ответов – система рекомендует для абонента соответствующий профиль.

В дополнение пользователи «Воля Преміум ТВ» получили бонусные дополнительные

сервисы. В частности пользователи, которые используют умеренный и средний профили потребления, получили возможность ежемесячного бесплатного заказа одного из дополнительных сервисов «Ночной Безліміт» или «Безліміт Weekend».

А те пользователи, которые выбрали интенсивный и максимальный профили потребления получили возможность ежемесячного бесплатного заказа двух дополнительных сервисов «Ночной Безліміт» и/или «Безліміт Weekend».

Компания ВОЛЯ http://www.volia.com/ является национальным украинским провайдером телекоммуникационных услуг, и предоставляет комплекс современных

телекоммуникационных услуг — кабельное цифровое телевидение, высокоскоростной доступ в Интернет, видео-по-запросу, голосовая связь, а также услуги крупнейших в Украине дата-центров.