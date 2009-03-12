Киев. 12 марта. УНИАН. В Киеве завтра состоится акция с требованием введения в стране прямого президентского правления.

Об этом сообщили сегодня на пресс-конференции в УНИАН председатель Всеукраинской общественной организации «Хозяева земли» Павел ФЕДОРОВ, глава правления этого объединения Алена ДОБРОВОЛЬСКАЯ и глава правления Всеукраинского гражданского движения «Антикризисная лига предпринимателей» Владимир ПОПОВ.

«Другого пути, как возложить ответственность на человека, за которого мы стояли на Майдане, мы не видим», - сказала А.ДОБРОВОЛЬСКАЯ.

В свою очередь П.ФЕДОРОВ мотивировал необходимость введения прямого президентского правления тем, что сейчас в стране установилось безвластие. «В нашей стране Конституция не работает. У нас – безвластие. У нас страна – это как корабль, на котором не то, что поломан руль, капитана нету! Непонятно – к кому апеллировать и с кого спрашивать! Поэтому мы требуем на время кризиса объявить казарменное положение во власти», - пояснил он.

По его словам, акция начнется завтра в 12.00 у Верховной Рады, затем участники акции пройдут по улице Грушевского к Кабинету министров, позже - по улице Институтской к зданию Национального банка Украины.

Акция завершится митингом на улице Банковой перед зданием Секретариата Президента.

П.ФЕДОРОВ сообщил, что в акции планируется участие до 5 тысяч человек, в том числе из Донецкой, Черниговской, Черкасской, Ивано-Франковской и Львовской областей.

П.ФЕДОРОВ считает, что Верховная Рада должна внести изменения в законодательство и пересмотреть конституционную реформу.

В свою очередь, В.ПОПОВ подчеркнул, что организаторы акции не поддерживают никаких политических партий. «Мы поддерживаем свой народ», – заявил он.

По его словам, сейчас власть должна консолидировать свои усилия на разработке антикризисной программы по поддержке граждан, а также малого и среднего бизнеса, который является основой экономики страны.