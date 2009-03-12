Киевский и Харьковский авиазаводы полностью погасили задолженность по зарплате

Киев. 12 марта. УНИАН. Государственное предприятие «Киевский авиационный завод «Авиант» (г. Киев) и Харьковское государственное авиационное производственное предприятие (ХГАПП, г. Харьков) полностью погасили задолженность по заработной плате.

Об этом сообщили генеральный директор завода «Авиант» Валерий КОЗАРЕЗОВ и генеральный директор ХГАПП Анатолий МЯЛИЦА сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

«28,8 млн. грн. получили и выплатили долги по зарплате, вчера все работники получили две зарплаты», – сказал В.КОЗАРЕЗОВ.

В свою очередь А.МЯЛИЦА отметил, что правительство выделило ХГАПП 34 млн. грн., что позволило погасить задолженность по зарплате.

Однако, по словам руководителей авиазаводов, главный вопрос, который на сегодня не решен, – это проблема с банками.

«Самый главный вопрос – решить проблему с банками», – сказал А.МЯЛИЦА. По его словам, ХГАПП задолжало украинским банкам около 1 млрд. грн.

Гендиректор ХГАПП подчеркнул, что сегодня предприятие не в состоянии производить самолеты, из-за чего оно не может выполнить заказы, которые поступили из Ливии, Лаоса, Ирана, Египта и Украины. «Мы задолжали практически пяти государствам», – добавил он.

По словам А.МЯЛИЦЫ, если предприятие сможет изготовить 2 самолета для Египта, то эта страна будет готова подписать контракт на производство еще 6 самолетов, что принесет предприятию прибыль в размере около 200 млн. долл.

Он добавил, что предприятие просит правительство предоставить ему кредит под госгарантии.

Как сообщал УНИАН, в начале марта ХГАПП получило из государственного бюджета 40 млн. грн., которые планировалось направить на выплату задолженности по зарплате работникам предприятия.

Напомним, 4 февраля Кабинет министров Украины принял решение об увеличении уставного фонда Харьковского авиазавода на 40 млн. грн. Планировалось, что средства будут выделены из Стабилизационного фонда.

Кредиторская задолженность ХГАПП на начало марта т.г. составляла 833 млн. грн.

Справка УНИАН. Харьковский авиазавод специализируется на выпуске самолетов семейства «Антонов», в том числе моделей Ан-74, Ан-140, Ан-148. Основными конкурентами Ан-74Т-200А являются турбовинтовые транспортные самолеты CASA 295 (Испания) и C-27J (Локхид-Мартин, США). Потенциальный рынок сбыта Ан-74Т-200А – страны Ближнего Востока, Африки, Азии и Южной Америки.