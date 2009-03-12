В Киеве проходит социальная акция «SOS! Расизм!»

Киев. 12 марта. УНИАН. В Киеве с 1 марта по инициативе общественной организации «SOS! Расизм!» и Главного управления по делам национальностей и религий Киевской горгосадминистрации проходит социальная акция «SOS! Расизм!».

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН сообщила начальник Главного управления по делам национальностей и религий КГГА Ольга ВЛАСЕНКО.

«Основная идея этой кампании – в простой и яркой форме рассказать жителям Киева, а в перспективе и всей Украины о проблемах расовой и этнической ненависти и обратиться к обществу с призывом быть одинаково толерантными к представителям разных национальностей», – сказала О.ВЛАСЕНКО.

По ее словам, в рамках акции на улицах Киева размещается социальная реклама против расизма. «Поддержать акцию и стать лицами рекламной кампании согласились известные люди, звезды отечественного шоу-бизнеса, спорта и журналистики – Ирина БИЛЫК, Савик ШУСТЕР, Виталий РЕВА, Влада ЛИТОВЧЕНКО, Андре ТАН, Андрей КРАВЧУК, Валид АРФУШ, Виола КИМ и Инна ЦЫМБАЛЮК», - сообщила представитель КГГА.

О.ВЛАСЕНКО подчеркнула, что проведение акции не финансировалось из столичного бюджета. «Площади под рекламные материалы были предоставлены бесплатно», - отметила она.

По ее словам, акция будет проводиться в три этапа – в марте, в июне и октябре.

В свою очередь, инициатор акции, глава общественной организации «SOS! Расизм!» В.АРФУШ выразил мнение, что к акции должно подключиться Министерство образования и науки. «Я надеюсь, что эта акция получит поддержку по всей стране. Человек воспитывается в школах и университетах, поэтому очень важно в учебных заведениях обращать внимание на необходимость толерантного отношения к представителям разных рас. Каждый человек может быть расистом, но это не должно проявляться в агрессивном поведении к людям с другим цветом кожи», - убежден он.