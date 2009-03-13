Украинцы пока не готовы к изменению системы предоставления льгот на транспорте – опрос

Киев. 13 марта. УНИАН. Украинцы пока не готовы к изменению системы предоставления льгот на транспорте. Такой вывод по результатам телефонного опроса пассажиров железнодорожного транспорта обнародовали эксперты Консорциума «Менеджмент консалтинг групп» сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

В то же время, по данным руководителя аналитической группы Консорциума «МКГ» Дмитрия ПОДТУРКИНА, население поддержит изменение системы предоставления льгот при условии обеспечения удобства их оформления и гарантии получения. По словам эксперта, население не только не владеет информацией об альтернативных возможностях предоставления льгот, но также не знает о том, как сегодня организован процесс предоставления льгот.

«Льготы воспринимаются как естественное состояние - что вот они есть, и это должно быть так. И для опрошенных на самом деле все равно, кто им оказывает эту льготу и кто ее оплачивает», - сказал Д. ПОДТУРКИН.

В то же время он отметил, что при нынешней системе предоставления льготного проезда больше всего страдают транспортники, поскольку они получают немногим более 30% от необходимой суммы компенсаций за перевозку. К примеру, по данным эксперта, в 2008 г. «Укрзализныця» получила от облгосадминистраций 50% компенсаций за перевозку льготников, от Министерства образования - 30% за перевозку студентов, и ничего не получила за весь год от Министерства семьи и молодежи за перевозку детей. Как подчеркнул Д.ПОДТУРКИН, если раньше с этим можно было смириться, то в условиях кризиса, когда убыточность пассажирских перевозок сложно покрывать за счет грузовых перевозок, это становится вопросом выживания транспорта.

В то же время, по словам эксперта, в условиях кризиса монетизация льгот противоречит финансовой стратегии государства, поскольку увеличит наличную массу гривни. Выходом из ситуации может стать система персонификации, при которой льготнику будет выдаваться карточка, которой он будет безналично рассчитываться за проезд.

В любом случае, по мнению Д.ПОДТУРКИНА, перед изменением подходов к системе предоставления льгот необходимо провести значительную информационную и разъяснительную работу.

По данным руководителя социологической группы Консорциума «МКГ» Дмитрия ГРОМАКОВА, в опросе приняли участие свыше 1400 респондентов, имеющих льготы на проезд в транспорте, из них 88,3% - пенсионеры. Согласно опросу, 65% льготников устраивает действующая система и только 7,4% чувствуют неудобства при оформлении льгот.