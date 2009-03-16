Результаты местных выборов свидетельствуют о разочаровании избирателей в правящих и парламентских партиях – КИУ

Киев, 16 марта. УНИАН. Результаты местных выборов свидетельствуют о разочаровании избирателей в правящих и парламентских партиях.

Такое мнение высказал сегодня на пресс-конференции в УНИАН председатель правления Комитета избирателей Украины Игорь ПОПОВ.

“Политический и экономический кризис в Украине привел к разочарованию избирателей в партиях, которые сейчас представлены в органах власти. В первую очередь, это влияет на падение популярности крупнейших партий, представленных в парламенте. В последнее время их действия свидетельствуют, что большие парламентские политические силы начинают избегать прямых выборов”, - сказал И.ПОПОВ.

Объясняя свою позицию, он напомнил о попытке отменить выборы в Тернопольский областной совет, а также об инициативе продлить срок полномочий действующих городских председателей еще на год. “Кроме того, сейчас говорят об отмене прямых выборов Президента через конституционную реформу. Если все эти инициативы будут реализованы, то ближайшие общие выборы могут состояться только через два года – и это будут местные выборы в марте 2011 года”, - считает председатель правления КВУ.

В свою очередь, пресс-секретарь КИУ Александр ЧЕРНЕНКО добавил, что 15 марта в Украине проходили выборы в 85 административных единицах в 23 областях, но наиболее резонансными стали выборы в Тернопольский облсовет.

“Ничего странного нет в том, что “Свобода” на выборах в Тернополе стала лидером. Эта сила смогла мобилизовать своего избирателя. Немного диссонирует показатель “Единого центра” – 14%. Мы знаем, что на общеукраинском уровне у них результаты намного скромнее”, - сказал он.

По его мнению, такие результаты выборов стали возможными из-за поведения БЮТ в канун выборов.

В то же время, А.ЧЕРНЕНКО не исключает, что, несмотря на отказ БЮТ от участия в выборах, фракция этой политической силы все же будет создана в Тернопольском облсовете. “Если первые кандидаты в депутаты себя отзовут, то в списке есть еще 90 человек. И надо, чтобы все эти 90 лиц написали заявление об отказе от депутатского мандата. А это организовать и заставить человека, который уже видит себя депутатом, будет тяжело. Я думаю, что фракция БЮТ в областном совете будет, а в оппозиции или будут договариваться – покажет время”, - объяснил пресс-секретарь КИУ.

Как сообщал УНИАН, 3 марта Верховная Рада отменила проведение внеочередных выборов депутатов Тернопольского облсовета, назначенных на 15 марта.

ВО «Свобода» обжаловала это решение, и 11 марта Окружной административный суд Тернопольской области обязал ТИК провести выборы в Тернопольский облсовет 15 марта 2009 года.

В свою очередь, БЮТ обжаловал во Львовском апелляционном суде решение Окружного админсуда Тернопольской области о возобновлении выборов в Тернопольский облсовет.

14 марта Львовский апелляционный суд обязал Тернопольскую территориальную избирательную комиссию провести внеочередные выборы в Тернопольский областной совет 15 марта.

В то же время БЮТ заявил, что отказывается от участия в выборах в Тернопольский облсовет 15 марта и призвал своих сторонников к бойкоту этого волеизъявления.

По данным Тернопольской областной организации партии “Единый центр”, трехпроцентный избирательный на выборах в облсовет барьер преодолевают Всеукраинское объединение “Свобода”, “Единый центр”, Партия регионов, Блок Юлии Тимошенко, Блок Украинской Народной Партии, “Народный Союз Наша Украина” и Блок Литвина.