ВОЛЯ приглашает в Пресс-клуб

Уважаемые коллеги!

Компания ВОЛЯ приглашает Вас принять участие в Пресс-клубе, который состоится 19 марта 2009 года!

Основные темы:

· Стратегии развития компании и предоставляемых услуг в 2008-2009 годах

· Особенности развития рынка телекоммуникаций в условиях кризиса

· Процесс перехода на цифровой формат услуги доступа к телевизионным программам

· Планы и перспективы компании на 2009-2010 годы

Вашими собеседниками в этом мероприятии будут:

· Сергей Бойко - президент компании ВОЛЯ,

· Андрей Метельский – директор по маркетингу и коммуникациям

· Алина Сигда – руководитель отдела по связям с общественностью.

Дата проведения мероприятия – 19 марта 2009 года (c 11.00 до 13.00)

Адрес: гостиница «Хрещатик», Андреевский зал, ул. Хрещатик 14, 4 этаж.

Обязательная аккредитация по телефону 207-70-92 или e-mail info@volia.com

Компания ВОЛЯ является национальным украинским провайдером и предоставляет комплекс современных телекоммуникационных услуг — кабельное цифровое телевидение, высокоскоростной доступ в Интернет, видео-по-запросу, голосовая связь, а также услуги крупнейших в Украине дата-центров.

Алина Сигда

Руководитель отдела PR компании ВОЛЯ

Тел. / факс: 207-70-92

info@volia.com

www.volia.com