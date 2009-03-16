ВОЛЯ приглашает в Пресс-клуб
Уважаемые коллеги!
Компания ВОЛЯ приглашает Вас принять участие в Пресс-клубе, который состоится 19 марта 2009 года!
Основные темы:
· Стратегии развития компании и предоставляемых услуг в 2008-2009 годах
· Особенности развития рынка телекоммуникаций в условиях кризиса
· Процесс перехода на цифровой формат услуги доступа к телевизионным программам
· Планы и перспективы компании на 2009-2010 годы
Вашими собеседниками в этом мероприятии будут:
· Сергей Бойко - президент компании ВОЛЯ,
· Андрей Метельский – директор по маркетингу и коммуникациям
· Алина Сигда – руководитель отдела по связям с общественностью.
Дата проведения мероприятия – 19 марта 2009 года (c 11.00 до 13.00)
Адрес: гостиница «Хрещатик», Андреевский зал, ул. Хрещатик 14, 4 этаж.
Обязательная аккредитация по телефону 207-70-92 или e-mail info@volia.com
Компания ВОЛЯ является национальным украинским провайдером и предоставляет комплекс современных телекоммуникационных услуг — кабельное цифровое телевидение, высокоскоростной доступ в Интернет, видео-по-запросу, голосовая связь, а также услуги крупнейших в Украине дата-центров.
Алина Сигда
Руководитель отдела PR компании ВОЛЯ
Тел. / факс: 207-70-92