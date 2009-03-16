В КИУ считают, что для обжалования результатов выборов в Тернопольский облсовет нет оснований

Киев. 16 марта. УНИАН. В Комитете избирателей Украины считают, что для обжалования результатов выборов в Тернопольский областной совет нет оснований.

Такое мнение сегодня на пресс-конференции в УНИАН выразили председатель правления КИУ Игорь ПОПОВ и представитель КИУ Александр ЧЕРНЕНКО.

“Мы не видим оснований для обжалования результатов выборов и их отмены. Я давно не видел таких спокойных, хорошо организованных выборов, несмотря на все попытки их срыва. Несмотря на то, что БЮТ отозвал членов своих комиссий, кворума хватило”, - сказал А.ЧЕРНЕНКО.

При этом И.ПОПОВ не исключил, что соответствующие иски будут подготовлены и направлены в судебные инстанции. “Мы прогнозируем попытки обжаловать результаты в Тернополе со стороны юридической команды БЮТ, возможно, даже попытки блокировать проведение первой сессии нового областного совета. Однако результат выборов был уже показательным и вряд ли это приведет к новым положительным результатам”, - объяснил он.

Как сообщал УНИАН со ссылкой на пресс-службу партии “Единый Центр”, по состоянию на 6.00 на выборах в Тернопольский облсовет, по результатам параллельного подсчета голосов, лидирует Всеукраинское объединение «Свобода» - 34,4%.

За «Единый Центр» отдали голоса 14,29% жителей Тернопольской области, за Партию регионов – 9,71%, БЮТ – 8,03%, Блок Украинской народной партии – 7,98%, НУ-НС – 5,54%, Блок Литвина – 3,58%, ГП «Пора» - 1,53%.

Информация поступила из 1130 участков из общего количества 1163.