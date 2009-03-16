Ассоциация теплотехнических компаний предлагает снять запреты на установку систем автономного отопления в Украине

Киев. 16 марта. УНИАН. Ассоциация теплотехнических компаний Украины (АТКУ) предлагает снять запреты на установку систем автономного отопления в Украине.

Об этом сообщил председатель АТКУ Виталий ЯКОВЕНКО сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

«Министерству ЖКХ, вероятнее всего, необходимо сместить фокус от умирающего жилищно-коммунального хозяйства и теоретических рассуждений, как его спасти, к нуждам украинцев. Министерство ЖКХ должно дать людям право выбора: пользоваться централизованным отоплением или переходить на автономное отопление. И для этого не потребуются миллионы, тем более миллиарды. Для этого потребуется политическая воля, а именно, снять все запреты и ограничения, которые были введены в 2006 году, на автономное отопление», - сказал он.

В.ЯКОВЕНКО считает, что для многих городов новый отопительный сезон в конце этого года может не начаться из-за кризиса неплатежей.

По данным председателя АТКУ, в нашей стране всего несколько городов могут содержать в нормальном состоянии свои тепловые сети: Киев, Донецк, Днепропетровск, Харьков. Это города, в которых ежегодно большие инвестиции направлялись на модернизацию котельных и перекладку теплопроводов. В остальных городах теплокоммунэнерго находятся на дотации, не развиваются, не модернизируются, растет уровень износа, который в большинстве городов уже перешел точку невозврата, добавил он.

«Украинцы недовольны температурой радиаторов в отопительный период, недовольны температурой воды, которая льется из их кранов. И как следствие, не стоит удивляться тому кризису неплатежей, который мы стали ощущать с середины прошлого года, когда почти на миллиард выросла задолженность населения за полученные коммунальные услуги. Это протест рядового украинца против несовершенной работы теплокоммунэнерго и предоставления некачественных услуг», - считает В.ЯКОВЕНКО.

По его мнению, для украинцев автономное отопление гарантирует комфортные условия проживания – тепло и горячую воду в любое время года и в любых объемах. Для государства – это сокращение объема экспорта газа, снятие социальной напряженности в малых городах, увеличение количества людей, занятых в этой сфере, улучшение платежной дисциплины, сокращение многомиллиардных дотаций на отрасль для теплокоммунэнерго.

В.ЯКОВЕНКО отметил, что отказаться от централизованного отопления могут себе позволить обеспеченные люди. Если ежемесячный платеж при централизованном отоплении для квартиры площадью 100 кв. м составляет около 1 тыс. грн., то при автономном отоплении семья, проживающая на аналогичной площади, будет платить за отопление около 600-750 грн.

По его данным, установка системы автономного отопления в 100-метровой квартире обойдется в 20-25 тыс. грн.

По данным генерального директора АТКУ Дениса РЫНДИНА, безопасность установки систем автономного отопления можно обеспечить, используя дымоходы, которыми оборудованы 60% зданий. Кроме того, экономия энергоносителей в случае использования автономного отопления по сравнению с централизованным составляет 30%.

Справка УНИАН. Ассоциация теплотехнических компаний Украины (АТКУ) создана в феврале 2009 года. На сегодня в ее состав входит около 450 компаний, работающих в сфере автономного отопления.