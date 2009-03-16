Заемщики коммерческих банков 18 марта планируют провести всеукраинскую акцию против произвола банков

Киев. 16 марта. УНИАН. Заемщики коммерческих банков планируют провести всеукраинскую акцию «Мы против произвола банков! За интересы заемщиков и вкладчиков». Об этом инициаторы акции - представители нескольких общественных организаций заявили на пресс-конференции в УНИАН в понедельник.

Согласно предоставленной информации, в Киеве акция пройдет в среду, 18 марта, у здания Кабинета Министров Украины, начало – в 11.00.

Среди требований, которые организаторы акции намерены адресовать властям, в первую очередь, принятие Верховной Радой Украины закона, которым бы регулировалась выплата кредитов и депозитов. По мнению заемщиков, документ должен содержать пункты: о возобновлении всех выплат по обязательствам банков перед населением, об отмене любых штрафных санкций по кредитам с 15 октября 2008 года; о предоставлении кредитных каникул сроком на один год как на тело, так и на проценты по кредитам в случае подтверждения заемщиком своей неплатежеспособности; о реструктуризации долговых обязательств заемщиков перед банками; о возвращении процентных ставок к ранее указанным в кредитных договорах и т.д. Кроме того, заемщики намерены требовать ввести мораторий на изъятие залогового имущества заемщика в случае просрочки платежа при наличии причины неуплаты по кредиту в связи с финансовым кризисом в стране и т.д.

Кроме того, инициаторы акции, для выхода из создавшейся ситуации по выполнению заемщиками своих обязательств, предлагают разработать схему распределения рисков, в основном валютных, между заемщиками, коммерческими банками и государством.

«В случае неудовлетворения наших требований, мы будем вынуждены инициировать начало бессрочной акции протеста против произвола банков с 31 марта 2009 года. Другими словами, мы будем устанавливать палаточные городки в городах и призывать всех заемщиков бойкотировать возвращения средств по займам», - подытожил лидер Народного движения «Третья республика» Андрей РЕВТОВ.

Желающие принять участие во всеукраинской акции могут обращаться по телефону 8-067-553-00-63.