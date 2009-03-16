Киев. 16 марта. УНИАН. Заемщики коммерческих банков предлагают признать сегодняшнюю ситуацию в экономике Украины форс-мажором.

«То есть, экономический кризис – это форс-мажор для кредитов», - заявил председатель общественной организации «За справедливость» Александр МАШИР на пресс-конференции в УНИАН в понедельник.

По его словам, об этом речь шла на встрече представителей общественных организаций, представляющих интересы заемщиков, с руководством Ассоциации украинских банков.

Кроме того, предлагалось осуществить анализ и инвентаризацию обязательств клиентов перед банками и банков перед клиентами. В случае, если есть взаимные обязательства, то провести взаимозачеты.

А.МАШИР также заявил, что предлагается изучить кредитный портфель банков и распределить его по кредитам на потребительские цели и кредитам на развитие производственной сферы, так как последние использовались для создания рабочих мест и развития экономики.

«У меня есть факты такого беспредела, когда коммерческие банки, предоставляя кредиты, просто инвестировали наркоманию. Наша общественная организация имеет такие факты по Черниговскому региону. Мы направляли соответствующее письмо к Национальному банку Украины по этим фактам, внесли свои предложения», - сказал А.МАШИР, добавив, что реакции на эти обращения не последовало.

Как сообщал УНАН, Заемщики коммерческих банков 18 марта планируют провести всеукраинскую акцию «Мы против произвола банков! За интересы заемщиков и вкладчиков». В Киеве акция пройдет у здания Кабинета министров Украины, начало – в среду в 11.00.