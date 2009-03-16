СБУ должна обратить внимание на возможную причастность определенных должностных лиц к расследованию дела в отношении Пенчука – адвокаты

Киев. 16 марта. УНИАН. СБУ должна обратить внимание на возможную причастность определенных должностных лиц к расследованию уголовного дела бывшего владельца донецкого торгового центра «Белый лебедь» Бориса ПЕНЧУКА и вынесение ему приговора.

Такое мнение сегодня на пресс-конференции в УНИАН выразили адвокат Б.ПЕНЧУКА Александр ПЛАХОТНЮК и председатель Украинского юридического общества Олег БЕРЕЗЮК.

«Я думаю, что к этому делу должна четко присмотреться СБУ. СБУ должна сама обратить внимание на это дело, поскольку здесь видится влияние на правоохранительную и судебную систему, злоупотребление служебным положением. И здесь необходимо дать правовую оценку», - сказал О.БЕРЕЗЮК.

В частности, его мнение, поддержал А.ПЛАХОТНЮК, заметив, что речь идет о незаконном изменении подсудности, неправомерном судебном решении.

Отвечая на один из вопросов, который касался размещенных в Интернете копиях протокола допроса Б.ПЕНЧУКА, в котором тот указывал на давление на него со стороны правоохранительных органов, в частности милиции и ее руководства – министра внутренних дел Юрия ЛУЦЕНКО, А.ПЛАХОТНЮК выразил убеждение, что его подзащитный говорил об этом на эмоциях, более того, они не были подтверждены во время судебного процесса, поскольку не было соответствующих доказательств.

В то же время оба юриста выразили убеждение в том, что приговор суда по уголовному делу в отношении Б.ПЕНЧУКА был «буква в букву, даже с ошибками», технически перенесен из обвинительного заключения.

Кроме того, отметил адвокат, во время судебного разбирательства дела были допрошены только три свидетеля из 40, которые фигурируют в материалах досудебного следствия.

Подытоживая сказанное, О.БЕРЕЗЮК отметил, что по делу Б.ПЕНЧУКА «четко видно, что конфликт идет между Ю.ЛУЦЕНКО и Борисом КОЛЕСНИКОВЫМ» (народным депутатом - УНИАН).

Справка УНИАН. В 2005 году Б.ПЕНЧУК, прежний совладелец большого донецкого торгового центра «Белый лебедь», обвинил Б.КОЛЕСНИКОВА, тогдашнего председателя Донецкого облсовета, в том, что тот требовал у него акции «Белого лебедя». В результате в отношении Б.КОЛЕСНИКОВА было возбуждено уголовное дело, он был задержан и 4 месяца провел в СИЗО. В августе 2005 года Б.КОЛЕСНИКОВ был освобождено из-под стражи, и уголовное дело в отношении него было закрыто «в связи с отсутствием состава преступления». Позже, в апреле 2008 года, сам Б.ПЕНЧУК попал под следствие - «за дачу ложных показаний». Обвинение Б.ПЕНЧУКУ было предъявлено Генпрокуратурой, а в октябре 2008 года его дело с обвинительным заключением было передано в Ворошиловский районный суд Донецка.

2 марта 2009 года Ворошиловский райсуд Донецка приговорил Б.ПЕНЧУКА к 8 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

Б.ПЕНЧУКА осужден по двум статьям Уголовного кодекса Украины: по ст.189 ч.4 - «Вымогательство» и по ст.383 ч.2 – «Сознательно ложное сообщение о совершении преступления». По ст.189 ч.4 осужденный получил 8 лет лишения свободы, по ст.382 ч.2 – 5 лет лишения свободы, т.о. итоговый срок - 8 лет.