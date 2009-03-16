Объявлено о начале приема произведений для участия во всеукраинском литературном фестивале “Просто так”

Киев. 16 марта. УНИАН. С сегодняшнего дня начат прием произведений для участия в десятом ежегодном всеукраинском литературном фестивале “Просто так”.

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН сообщил писатель, член жюри фестиваля Валерий НЕЧИПОРЕНКО.

По его словам, принять участие в фестивале может каждый желающий, поскольку состав претендентов не ограничивается ни возрастом, ни уровнем образования, ни языком написания произведений. Литераторы могут присылать свои работы по адресам: lit09@ukr.net и Киев-1, а/с-337. В первую очередь будут рассматриваться те произведения, которые поступят электронной почтой.

Единственными требованиями к произведениям являются использование лишь литературного языка, без ненормативной лексики, и их новизна – произведение должно быть написано не раньше, чем два года назад.

Эксперты и жюри фестиваля будут принимать и рассматривать работы-претенденты с 16 марта по 6 мая, после чего будут определены 10-20 произведений, авторов которых пригласят на финальное действо, которое состоится 16 мая в Коростене Житомирской области. При этом автор, отметил В.НЕЧИПОРЕНКО, должен обязательно присутствовать и лично прочитать свое произведение перед другими участниками и жюри.

Победители фестиваля будут определяться в шести номинациях - поэзия, проза, литературная критика, юмор и сатира и произведения для детей. В отдельную номинацию выделено творчество самих детей (до 16 лет). В каждой номинации, после выступлений всех участников, жюри определит победителей, которые получат премии и ценные призы.

Все номинанты, независимо от жанра, смогут побороться за гран-при, который в этом году состоит из 1 тысячи гривен и нетбука фирмы “ДиаВест“. В то же время организаторы замечают, что денежная премия может увеличиться, поскольку поиски спонсоров и переговоры с ними продолжаются.

В этом году, сообщил В.НЕЧИПОРЕНКО, 15 мая, накануне финальной части фестиваля, во второй раз пройдет художественная акция “Литература свежего воздуха“. В живописном месте на околице Коростеня, на берегу реки Уж, все желающие могут собраться и продемонстрировать свои творческие достижения, а победители, определенные самими же участниками, получат возможность выйти на “большую” фестивальную сцену и на уровне с другими посоревноваться за премии и призы.

Заключительное заседание жюри будет проходить в присутствии журналистов.

Произведения победителей в этом году организаторы планируют впервые опубликовать – сначала на сайте фестиваля, litfest.org.ua, а позже, при поддержке спонсора, и отдельным печатным изданием.

Как подчеркнул В.НЕЧИПОРЕНКО, главной целью фестиваля является популяризация современной украинской литературы и создание условий писателям для обмена мнениями и поиска новых творческих идей и художественных образов. И эту цель, на его взгляд, удается реализовать – количество участников ежегодно растет, а поддержка спонсоров в этот тяжелый год экономического кризиса свидетельствует об общественной поддержке отечественной литературы.

Ежегодный всеукраинский литературный фестиваль “Просто так” проходит при поддержке городской власти Коростеня, еженедельника “Зеркало недели“ и отечественного производителя компьютеров фирмы “ДиаВест“. Информационные спонсоры фестиваля – “Зеркало недели“, “Литературная Украина“ и информационное агентство УНИАН.

Справки и подробности относительно участия в фестивале можно получить на его интернет-сайте и по адресу lit09@ukr.net