Киев. 16 марта. УНИАН. Правозащитники создали веб-портал, посредством которого будут помогать гражданам отстаивать права в судах.

Об этом на презентации новосозданного веб-портала “Палачи Украины” (http://kat.in.ua/), которая состоялась сегодня в УНИАН, заявил один из авторов проекта правозащитник Валерий ДЕМИДЕНКО.

Как отметил правозащитник, специализирующийся на защите интересов крестьян в судах, целью функционирования веб-портала является документирование и обнародование решений судей, прокуроров, других должностных лиц, действия которых, по мнению авторов проекта, заведомо неправосудны.

На веб-портале люди также смогут получить образцы исковых заявлений, чтобы обращаться в суды и отстаивать свои права.

В связи с этим правозащитник привел многочисленные примеры преднамеренной незаконной ликвидации коллективных сельскохозяйственных предприятий с целью завладения землей и имуществом.

По словам В.ДЕМИДЕНКО, особенно активно это происходит в районах вокруг Киева, где стоимость земли чрезвычайна высока, а цена махинаций, в результате которых нарушаются права крестьян, составляет миллионы долларов.

«Судебная власть в нашем государстве превратилась в бюро по вынесению заказных решений... При таких обстоятельствах лишь народ Украины может остановить уничтожение народовластия и самого государства», - отметил В.ДЕМИДЕНКО.