Политологи не исключают, что коалиция поддержит кандидатуру Шамшура на должность министра иностранных дел

Киев, 17 марта. УНИАН. Политологи не исключают, что коалиция поддержит кандидатуру Олега ШАМШУРА, внесенную Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО на должность министра иностранных дел Украины.

Как передает кореспондент УНИАН, такое мнение выразил политолог Игорь ЖДАНОВ сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

«Выполнен один из первоочередных критериев - это действительно профессиональный дипломат. Не исключено, что его кандидатуру поддержат в рамках коалиции», - сказал И.ЖДАНОВ.

В то же время, по его мнению, судьба О.ШАМШУРА будет решаться во время его встреч с фракциями Верховной Рады. «Сможет ли он найти ту золотую середину между своей лояльностью к Президенту и профессиональным своим наполнением? Я убежден, что ему будут задавать такие вопросы, к примеру, на (заседании) фракции БЮТ, о том, будет ли он по заданию Виктора ЮЩЕНКО рассылать циркуляры о деятельности правительства? От ответов на такие вопросы, а также от правдивости его слов, будет зависеть поддержка БЮТ. На фракции НУ-НС и Партии регионов будут задавать аналогичные провокационные вопросы, будут его прощупывать», - пояснил он.

В свою очередь политолог Виктор НЕБОЖЕНКО считает, что Верховная Рада «очень осторожно отнесется» к кандидатуре О.ШАМШУРА. «ЮЩЕНКО - творческий человек. Он ухитрился развалить даже то, чтобы было давно заложено, - европейскую ориентацию Украины. К сожалению, все, к чему он прикасается, приобретает какой-то странный характер. Все боятся, что новый министр иностранных дел займется политиканством, а не серьезной дипломатической работой. Верховная Рада очень осторожно отнесется к фигуре, предложенной ЮЩЕНКО. Но не потому, что предложена кандидатура сильного дипломата, а из-за того, что никто не знает – что задумал ЮЩЕНКО?», - пояснил политолог.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 17 марта, Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО внес на утверждение парламента кандидатуру О.ШАМШУРА на должность министра иностранных дел.

О.ШАМШУР с 2005 года занимает должность Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в США.

Первый заместитель лидера фракции БЮТ Андрей КОЖЕМЯКИН заявил, что фракции коалиции будут определяться по поводу поддержки кандидатуры О.ШАМШУРА только после встречи с ним.