Политологи считают целесообразным создать в парламенте ВСК для расследования фактов фальсификации выборов в Тернополе

Киев, 17 марта. УНИАН. Политологи считают целесообразным создать в парламенте Временную следственную комиссию для расследования фактов фальсификации выборов в Тернопольский областной совет, чтобы предотвратить использование таких технологий на выборах Президента Украины в 2010 году.

Как передает кореспондент УНИАН, такое мнение высказал политолог Игорь ЖДАНОВ сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

«Нужно разобраться – были ли массовые фальсификации, применение административного ресурса, или просто была использована технология «утопить» БЮТ любой ценой, несмотря на те или другие имиджевые потери», - сказал И.ЖДАНОВ.

Политолог считает сомнительными факты высокой явки избирателей и высокого уровня поддержки Партии регионов и партии «Единый Центр». Кроме того, он отметил недостаточный контроль за изготовлением и передачей избирательных бюллетеней на участки.

«Все это наводит на очень неприятные размышления. Сейчас нужно провести нормальное расследование, в том числе, и в судебном порядке, создать временную комиссию в Верховной Раде для того, чтобы обеспечить нормальные выборы. Ведь тернопольские выборы стали прологом к президентским выборам 2010 года, и прологом нехорошим», - считает И.ЖДАНОВ.

По его мнению, на предстоящих президентских выборах будут попытки применить технологии, которые использовались на выборах в Тернопольский облсовет. «Была классическая апробация методов влияния на избирателя, методов незаконных. И то, что мы видели на президентских выборах в 2004 году, будет дракой в детскому саду по сравнению с тем, что мы увидим на выборах 2009-2010 годов», - убежден политолог.

В свою очередь политолог Василий СТОЯКИН считает, что выборы в Тернопольской области свидетельствуют о разрушении системы государственной власти. «Это стало результатом политики Виктора ЮЩЕНКО, который на протяжении последних четырех лет разрушал государственную власть, надеясь таким образом победить правительство и парламент. Это ему в значительной степени удалось», - сказал В.СТОЯКИН.

Политолог также не исключает, что результаты выборов в Тернопольский облсовет стали неожиданными и для главы Секретариата Президента Виктора БАЛОГИ.

«Я думаю, что сейчас БАЛОГА сам себе кусает локти, потому что результаты оказались, скорее всего, неожиданными даже для него. Собственно, разрушение государства зашло настолько далеко, что оно показало свою неспособность организовать выборы даже в отдельно взятой области. Я боюсь, если сейчас мы начнем проводить президентские выборы, то выборы 2004 года покажутся детским визгом на лужайке. А результатом будет уже не очередная революция, а просто полная дезинтеграция системы государственной власти, которая уже сейчас дезориентирована, и развал государства. То есть Президента мы не получим, а Украину потеряем. И в этом смысле, пожалуй, меньшим злом будет вообще упразднить пост Президента», - считает политолог.