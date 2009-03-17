Ряд украинских Интернет-изданий заявляет о давлении СБУ

Киев. 17 марта. УНИАН. Служба безопасности Украины в течение последних нескольких месяцев усилила давление на Интернет-издание.

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН заявил главный редактор Интернет-газеты «Fraza.ua» Александр ИВАНОВ.

Он отметил, что отечественные Интернет-издания периодически подвергаются хакерским атакам, «наездам» налоговой, «визитам неизвестных людей в гражданском» и изъятию серверов. «Раньше все это доставало каждого отдельно, но сейчас это уже перешло любые разумные рамки», - подчеркнул А.ИВАНОВ.

Последней каплей, которая заставила редакторов Интернет-изданий сделать соответствующее заявление, стали события 4 марта, когда спецподразделение СБУ «Альфа» штурмовал здание НАК «Нафтогаз Украины». «В этот же день была проведена мощная хакерская атака одновременно на четыре ведущих Интернет-издания. То есть, одновременно легли серверы у «Багнета», возникли проблемы у «From-UA», у «Обозревателя» и «Обкома» - сказал А.ИВАНОВ.

В то же время он отметил, что ни он лично, ни его коллеги, не могут утверждать, что к этому были причастны спецслужбы, «но такое совпадение настораживает».

По мнению редактора Интернет-газеты «Багнет» Олега РУДЕНКО, интерес СБУ к этому изданию появился после публикации ряда критических материалов о чиновниках Секретариата Президента и СНБО Украины в ноябре прошлого года. «17 ноября к разработчику нашего сайта пришел некий капитан СБУ, который назвался сотрудником департамента контрразведки, Ростислав ПШЕНИЧНЫЙ, который требовал предоставить ему в открытом доступе программные ключи к нашему сайту», - сообщил О.РУДЕНКО.

По словам офицера СБУ, редакция публикует материалы, которые могут нанести вред безопасности Украины. В связи с чем, «Багнет» направил официальный запрос СБУ и получил ответ одного из заместителей председателя спецслужбы, в котором действия сотрудника назывались законными и содержались ссылки на статьи закона «Об оперативно-поисковой деятельности».

«Но цинизм ситуации заключается в том, что...под эти статьи можно подогнать любой интерес СБУ к любому изданию, то есть, малейший намек, цитату в любом СМИ», - отметил О.РУДЕНКО. Он добавил, что в конце декабря 2008 года к их регистратору домена также обратилась СБУ, а в конце февраля и 4 марта произошли хакерские атаки.

«О заказном характере этих атак свидетельствует анализ того, что была и высокая организованность самих атак, – это не могли сделать два студента», - убежден О.РУДЕНКО. Он объяснил, что атака на «Багнет» продолжалась более двух суток на все серверы, не убавляя темпа, количество одновременных подключений на сервер было свыше 40 тысяч в секунду. Согласно его информации, в атаке были задействованы не менее 1,5 тысяч компьютерных терминалов и, возможно, нескольких сотен людей.

«Возникает вопрос - кому нужно тратить такое количество времени и ресурсов, чтобы блокировать работу украинского издания «Багнет», поскольку речь может идти о сотнях тысяч долларов, израсходованных на данную атаку», - подчеркнул О.РУДЕНКО.

Главный редактор Интернет-газеты “From-UA” Надежда БАБЕНКО обратила внимание на то, что правительство поручило разработать проект закона о государственной регистрации Интернет-изданий не профильному парламентскому комитету по вопросам свободы слова и информации, а СБУ. “Совершенно очевидно, что в результате такого закона Интернет-СМИ станут подконтрольнее и уязвимее для давления со стороны чиновников и олигархических кланов”, - считает она. При этом, по ее убеждению, к разработке документа должны быть обязательно привлечены сами Интернет-издания.

Подводя итоги сказанного, участники пресс-конференции заявили о создании первой в Украине организации, которая будет защищать права работников отечественных Интернет-изданий – Ассоциации Интернет-медиа. По их словам, в Ассоциацию будут приниматься не только Интернет-СМИ, но и отдельные журналисты и читатели.