Виктор Ющенко признан Человеком года в украинском христианстве в 2008 г.

Киев. 17 марта. УНИАН. Премия «Человек года в украинском христианстве в 2008 году», учрежденную Союзом христианских писателей Украины в 2007 г., присуждена Президенту Украины Виктору ЮЩЕНКО.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщил председатель Союза христианских писателей Украины (СХПУ) Константин ШАПОВАЛОВ, представляя результаты голосования по кандидатам на получение этой премии.

Он подчеркнул, что список кандидатов формировали председатели религиозных конфессий и объединений, директора религиозных издательств. Голос одного руководителя религиозной конфессии или объединения приравнивался к 3 баллам, а директора религиозного издательства, учитывая, что он представляет мнение значительно меньшего количества людей, - к 1 баллу. В целом к участию в определении обладателя премии приглашения были разосланы 52 руководителям организаций, из них участие в голосовании приняли 29 (12 глав христианских союзов и объединений и 16 издательства, плюс 1 голос СХПУ).

Так, согласно официальным результатам, кандидатура В.ЮЩЕНКО набрала наибольшее количество баллов – 13. Как сообщил К.ШАПОВАЛОВ, за него проголосовали: УПЦ Киевского патриархата (свыше 4 тыс. церквей); Украинская автокефальная православная церковь (свыше 1 тыс. церквей); Римо-католическая церковь в Украине (около 900 церквей); Закарпатское объединение христианских евангельских церквей Живого Бога (48 церквей) и СХПУ.

Представители союза отметили, что приз номинации «Человек года в украинском христианстве в 2008 году» будет вручен В.ЮЩЕНКО в ближайшее время.

На втором месте в голосовании - отец-настоятель Свято-Вознесенского мужского монастыря Черновицкой области Михаил ЖАРУ, который взял под опеку 20 ВИЧ-положительных детей. За него свои голоса отдали: Украинская греко-католическая церковь (свыше 3 тыс. церквей); Братство независимых церквей и миссий Евангельских христиан-баптистов Украины (150 церквей) и 4 издательства. В целом он набрал 10 баллов.

Как сообщил К.ШАПОВАЛОВ, на третьем месте оказался вице-премьер-министр Украины Александр ТУРЧИНОВ. Его предлагали наградить, главным образом, за христианское служение, книгоиздание и художественный фильм “Иллюзия страха”. А.ТУРЧИНОВ получил в целом 9 баллов: голоса Всеукраинского союза Церквей Евангельских христиан-баптистов (свыше 2 тыс. 400 церквей) и 6 издательств.

В целом в списке на получение премии в этот раз было 10 кандидатов. Из них по 1 баллу получили 4 человека, то есть они были поддержаны только той организацией, которая их выдвинула. Среди этих кандидатов, в частности, были пастор церкви “Святейшая Святыня” София ЖУКОТАНСКАЯ за введение украинского языка в христианство и настоятель Украинской греко-католической церкви кардинал Любомир ГУЗАР, которого выдвинуло издательство “Нова Зоря” (Ивано-Франковск).

К.ШАПОВАЛОВ напомнил, что первая премия “Человек года в украинском христианстве – 2007” была вручена Екатерине ЮЩЕНКО. В прошлом году в голосовании приняли участие 24 организации.