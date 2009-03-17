Жители сел Чопилки и Горбани Киевской области просят Президента не допустить разворовывания сельских земель

Киев. 17 марта. УНИАН. Жители сел Чопилки и Горбани Переяслав-Хмельницкого района Киевской области просят Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО не допустить разворовывания сельских земель.

Текст обращения озвучила сегодня на пресс-конференции в УНИАН представитель общественности сел Чопилки и Горбани Светлана ОНОПРИЕНКО.

Жители сел просят Президента немедленно вмешаться в ситуацию «и спасти села, которые настойчиво пытаются уничтожить путем растаскивания земель».

По словам С.ОНОПРИЕНКО, сельхозкооператив «Горбани» подвергается рейдерской атаке со стороны властей района и села, а также еще одной коммерческой структуры.

Жители села просят руководство страны вмешаться для решения сложившейся ситуации.

Кроме того, по словам С.ОНОПРИЕНКО, жители села обратились к правительству, спикеру Верховной Рады Владимиру ЛИТВИНУ и к секретарю СНБО Раисе БОГАТЫРЕВОЙ, однако на сегодня помощи от них не получили.