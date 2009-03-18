Общественное объединение ветеранов спецподразделений “Щит” будет бороться за наведение порядка в государстве

Киев. 18 марта. УНИАН. Новосозданное ветеранами специальных подразделений силовых структур общественное объединение противодействию анархии, коррупции и заказным политическим акциям “Щит” будет способствовать наведению порядка в Украине.

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН заявил активист общественной организации Александр ЕМЧУК.

“В условиях дальнейшего обострения экономического кризиса наблюдаются попытки деструктивных элементов спровоцировать в стране хаос и безвластие. На улицах столицы учащаются различные платные политические сборища, на которых кочуют наемные маргиналы и платные провокаторы. Это осложняет и так непростую жизнь жителей Киева и может привести к более существенным проблемам и неурядицам”, - говорится в обращении организации “Щит”.

По словам активистов организации, они категорически против “депрессивной и агрессивной” политической рекламы, “грязных и бессмысленных” палаток, платных митингующих и различных провокаторов.

“Мы не будем стоять, опустив руки, и смотреть на то, как загрязняют наш город или вредят нормальной работе любого учреждения или создают проблемы гражданам. Мы выйдем на улицу и сами наведем порядок без лишних разговоров и церемоний”, - отметил А.ЕМЧУК.

Говоря о формах и методах наведения порядка, он отметил, что активисты “Щита” будут нести дежурство на улицах городов, в частности, в столице, как когда-то народные дружинники.

В то же время представители общественного объединения “Щит” отмечают, что не связаны ни с какими политическими силами и будут действовать исключительно в пределах украинского законодательства.