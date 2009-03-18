Пинзеник считает, что акцизы на табак должны устанавливаться в рамках согласованной политики с соседними странами

Киев. 18 марта. УНИАН. Бывший министр финансов Украины Виктор ПИНЗЕНИК считает, что повышение ставок акцизного сбора на табачных изделии должно осуществляться в рамках согласованной политики с соседними странами.

Об этом В.ПИНЗЕНИК заявил сегодня на пресс-конференции в УНИАН на тему “Украинский кризис: состояние, диагностика и лечение”.

“Я допускаю такое решение”, - сказал экс-министр, комментируя сегодняшнюю поддержку Верховной Радой Украины в первом чтении законопроекта об увеличении акцизов на табачные изделия.

Вместе с этим, по мнению В.ПИНЗЕНИКА, “единственной проблемой, которая здесь возникает, и на которую нужно реагировать всегда, является соответствие ставок акцизов в смежных странах”.

В.ПИНЗЕНИК напомнил, что Украина уже неоднократно имела проблему с активизацией контрабанды табачных изделий. В частности, по мнению экс-министра, это особо было ощутимо 5-6 лет назад.

“Если акцизы с соседними странами являются более-менее соответствующими, то такое решение (о повышении акцизных сборов на табак – УНИАН) необходимо принимать. А если политику по повышению акцизов согласовать с основными партнерами-соседями – это Россия, Беларусь, Молдова – то этот шаг может дать еще больше поступлений в бюджет”, - подытожил В.ПИНЗЕНИК.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 18 марта, Верховная Рада Украины приняла в первом чтении проект Закона “О внесении изменений в Закон Украины “О ставках акцизного сбора на табачные изделия”.

В то же время производители сигарет и эксперты заявляют, что законопроект о резком повышении акциза на табачные изделия может усилить кризис и «убить бизнес».

Как заявил первый заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам налоговой и таможенной политики, депутат от Партии регионов Николай КРУГЛОВ, «законопроект №4202 не наполнит бюджет, а лишь увеличит производство контрафактной табачной продукции. Если этот законопроект будет принят, то контрабанда табачных изделий вырастет в разы. В начале 1990-х уже такое было по всей Украине и, в частности, в Николаевской области, где я был губернатором. Тогда контрафактную и контрабандную продукцию реализовывали бабушки и дедушки, и с ними бороться было невозможно. Так будет и сейчас. Добавьте еще массу безработных, которые также к этому могут приобщиться».