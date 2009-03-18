Пинзеник выразил искренние сочувствия следующему министру финансов Украины

Киев. 18 марта. УНИАН. Экс-министр финансов Украины Виктор ПИНЗЕНИК искренне сочувствует своему преемнику на этом посту.

Об этом В.ПИНЗЕНИК сказал сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

Отвечая на вопрос журналистов, чтоб он пожелал или посоветовал следующему министру финансов Украины, В.ПИНЗЕНИК сказал: “Я ему искренне сочувствую...”.

В то же время В.ПИНЗЕНИК отметил, что “министр финансов всегда должен быть министром финансов”. “Надеюсь, что он будет таким”, - сказал он.

Во время пресс-конференции на тему “Украинский кризис: состояние, диагностика и лечение” В.ПИНЗЕНИК уходил от ответов на политические вопросы. “Ответы на эти вопросы должны давать не экономисты”, - объяснил он свою позицию.

В.ПИНЗЕНИК также сообщил, что на сегодня по формальным признакам является безработным, в то же время, отметил, что без работы не останется. “И сейчас я имею работу, но неформально”, - сказал он.

Как сообщал УНИАН, 12 февраля 2009 года В.ПИНЗЕНИК подал заявление в Верховную Раду о своей отставке с должности министра финансов.

17 февраля Верховная Рада приняла постановление о его отставке.