Пинзеник считает уменьшение размеров зарплаты госслужащих абсолютно необходимым шагом в условиях кризиса

Киев. 18 марта. УНИАН. Бывший министр финансов Украины Виктор ПИНЗЕНИК считает уменьшение размеров заработной платы сотрудникам государственного аппарата абсолютно необходимым шагом в условиях кризиса.

На этом В.ПИНЗЕНИК отметил сегодня пресс-конференцию в УНИАН на тему: «Украинский кризис: состояние, диагностика и лечение».

«Я считаю, что в нынешних условиях это абсолютно необходимый шаг. С января этого года я предлагал правительству сделать этот «жест» – начинать с себя – и зарплату министра урезать на переходный, критический период на 40-50%”, - сказал В.ПИНЗЕНИК.

В то же время он считает, что на зарплате только министров много бюджетных средств сэкономить не удастся.

«А если говорить о категории государственных служащих – да», - отметил В.ПИНЗЕНИК.

По его словам, если фонд заработной платы чиновников уменьшить хотя бы на 20%, то будет сэкономлена достаточно приличная сумма.

«Но не только в этой плоскости нужно искать выход», - подытожил В.ПИНЗЕНИК.

Как сообщал УНИАН, сегодня Кабинет Министров принял постановление об уменьшении в два раза с 1 апреля 2009 года по 1 января 2010 года размеров зарплат премьер-министра, вице-премьеров и министров.

При этом речь идет об ограничении зарплат только тем, кто занимает политические должности.

Правительство также обратилось с предложением к народным депутатам и Президенту Украины также принять решение об уменьшении своих зарплат.