Пинзеник заявляет о необходимости кардинальных изменений структуры расходов Госбюджета

Киев. 18 марта. УНИАН. По мнению экс-министра финансов Украины Виктора ПИНЗЕНИКА, сегодня необходимо кардинально изменить структуру расходов Госбюджета.

Об этом он заявил сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

Так, отметил экс-министр, если в расходах общего фонда сводного бюджета 2008 года средства на оплату труда, денежное обеспечение, пенсии и соцпомощь составляли 55,2%, то в бюджете 2009 года – 63,6%. На капитальные расходы предусмотрено 0,5% против 7,1% в 2008 году, что создает дополнительный негативный фактор влияния на экономику в связи с ограничением потребления сектора государственного управления.

По словам В.ПИНЗЕНИКА, сегодня Госбюджет не в состоянии оказать достаточную поддержку экономике. При этом для того, чтобы обеспечить выход из кризиса, одних только изменений в бюджете будет мало. Таким образом, речь идет о комплексе мер по стабилизации экономической ситуации, в том числе используя ресурс Госбюджета.

«Серьезную поддержку экономике должен был бы оказать бюджет, но есть одна проблема – бюджет это сделать сегодня не в состоянии, и только изменениями в бюджете провести такие меры невозможно. Изменения в бюджете могут быть только продуктом ряда системных решений, которые позволяют освободить ресурс для бюджета», - сказал В.ПИНЗЕНИК.

Он подчеркнул, что сегодня говорить о дополнительной налоговой нагрузке на экономику нельзя, так как такие действия могут стать для нее губительными.

Таким образом, по словам экс-министра, искать возможности для сбалансирования бюджета со стороны доходов сегодня невозможно, и основной ключ решения проблемы лежит именно в перераспределении расходов Госбюджета.

В.ПИНЗЕНИК считает, что сегодня дополнительный ресурс для Госбюджета можно получить за счет сбалансирования Пенсионного фонда (ПФ), так, Фонд должен осуществлять расходы исключительно в рамках собственных поступлений. Также необходимо провести оптимизацию и других фондов социального страхования и реформировать систему льгот, в частности ввести привязку к доходам граждан.

Кроме того, он считает необходимым постепенное приведение цен на газ и коммунальных тарифов в соответствие с реальными расходами, поэтапную отмену перекрестного субсидирования отдельных секторов экономики, в частности железнодорожного транспорта, и быструю приватизацию шахт.

Данные мероприятия, по словам В.ПИНЗЕНИКА, позволят существенно изменить в первую очередь баланс бюджета, что очень важно для макроэкономической стабильности, а с другой стороны - изменить структуру расходов, с тем чтобы направить их на те секторы экономики, которые на сегодня пострадали больше других и при этом «в состоянии дать быстрые ростки экономического роста». Речь идет о строительстве и металлургии.

Полученный в результате указанных выше мер ресурс экс-министр предлагает направить на строительство и ремонт дорог, мостов общегосударственного и местного значения, строительство объектов инфраструктуры для проведения Евро-2012, ремонт и модернизацию коммунального хозяйства, строительство новых ЛЭП и модернизацию генерирующих компаний.

Также В.ПИНЗЕНИК считает целесообразным ввести на 2 года (2009-2010 гг.) прямое субсидирование приобретения жилья через удешевление тела кредита: 20% - в 2009 году и 10% - в 2010 году.

«Цель этого решения - дать толчок восстановлению кредитования граждан, того кредитования, которое в прошлые годы давало хорошую экономическую динамику в ряде секторов экономики», - сообщил В.ПИНЗЕНИК.

Еще одним направлением оздоровления экономики, по его словам, является формирование потенциала роста через возможности частного инвестирования, которые в существующих условиях ограничены. Такие возможности существуют в аграрном секторе и добыче полезных ископаемых, для чего необходимо отменить мораторий на продажу земель сельхозназначения и установить исключительно аукционную продажу прав на разведку и добычу полезных ископаемых (базовых ископаемых).

«Это привлекательные секторы, относительно небольшие объемы инвестиций, которые могут зайти в Украину при создании необходимых для этого условий» - отметил ПИНЗЕНИК.