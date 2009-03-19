76% жителей Тернопольской обл. считают обжалование в суде результатов выборов в облсовет попытками политсил отменить невыгодные им результаты

Киев. 19 марта. УНИАН. 76,3% жителей Тернопольской области считают, что обжалование в суде результатов выборов является попытками политических сил отменить невыгодные им результаты.

Об этом свидетельствуют результаты соцопроса, проведенного социологической группой “Рейтинг”, которые были презентованы сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

По результатам исследования, 16,9% опрошенных жителей Тернопольской области считают, что обжалование результатов выборов является отстаиванием законных прав граждан.

6,8% опрошенных не смогли ответить на этот вопрос.

Опрос проводился 16-18 марта, было опрошено 800 жителей Тернопольской области, погрешность составляет около 3%.

Как сообщал УНИАН, внеочередные выборы в Тернопольский облсовет состоялись 15 марта. 17 марта вечером ТИК подписала протокол по результатам обработки 100% бюллетеней.

Результаты выборов в Тернопольский облсовет утром 18 марта были обнародованы в “Новій Тернопільській газеті”.

В то же время, 18 марта Окружной админсуд Киева удовлетворил иск депутата Тернопольского областного совета Владимира БОЙКО к ЦИК, запретив Тернопольской областной ТИК официально публиковать результаты внеочередных выборов в облсовет.

По мнению Комитета избирателей Украины, постановление суда не является препятствием для созыва сессии, избрания председателя облсовета и работы депутатского корпуса, поскольку решение суда касается факта, который уже состоялся.

Сегодня, 19 марта, состоялось первое пленарное заседание новоизбранного Тернопольского областного совета, созванное областной территориальной избирательной комиссией.

В новоизбранном облсовете ВО “Свобода” получила 50 мандатов, партия “Единый центр” – 20, Партия регионов – 14, БЮТ – 12, Блок УНП – 11, партия “Народный Союз Наша Украина” – 8, Блок Литвина – 5.