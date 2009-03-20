В Украине впервые разработано программное обеспечение для автоматизации работы избирательного штаба

Киев, 20 марта. УНИАН. Впервые в истории развития в Украине высоких технологий харьковская IT-компания Politsoft разработала программное обеспечение для автоматизации работы избирательного штаба.

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН сообщил директор компании Politsoft Вячеслав КЛАПЧУК.

«В условиях кризиса на избирательные кампании будет выделяться все меньше средств. Разработанная нами программа позволяет не только ставить задачи для сотрудников избирательного штаба, контролировать их выполнение, анализировать ход кампании, но и контролировать целевое использование средств», - сказал В.КЛАПЧУК.

По его словам, программное обеспечение уже опробовано на региональных выборах в одной из областей России, однако в Украине, в частности, в Харьковской области политические партии пока не проявили интереса к этой разработке. «Мы не называем своих клиентов по условиям контракта. Этот программный продукт использовался на выборах губернатора в одном из российских регионов, по территории сопоставимым с одной из областей Украины», - добавил он.

В. КЛАПЧУК сообщил, что в настоящее время ведется работа по получению международного патента для возможности реализации этого программного обеспечения на американском рынке. «Наш продукт технологически конкурентоспособен, как в Европе, так и в США. Но американский рынок является наиболее перспективным», - пояснил он.

«Наше программное обеспечение – это универсальный и мощный инструмент, позволяющий во время избирательной кампании значительно сократить финансовые и человеческие ресурсы. К сожалению, Украина, которая является одной из ведущих стран в области IT-разработок, существенно отстает в использовании этих технологий на внутреннем рынке», - подчеркнул В.КЛАПЧУК, отметив, что стоимость программного обеспечения по автоматизации избирательной кампании составляет около 25 тыс. долл.